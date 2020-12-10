Başakşehir'den PSG maçında dünyaya ırkçılık dersi! Dik duruş dünyayı salladı

'IRKÇILIĞA HAYIR' TİŞÖRTLERİ GİYDİLER

İki takımın oyuncuları ısınmaya çıkarken, Webo ile dayanışma içinde olmak için önlerinde takımların logoların da yer aldığı ve "Irkçılığa Hayır" yazan beyaz renkte tişörtler giydi.