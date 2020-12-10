Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Başakşehir'den PSG maçında dünyaya ırkçılık dersi! Dik duruş dünyayı salladı Başakşehir'den PSG maçında dünyaya ırkçılık dersi! Dik duruş dünyayı salladı
Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında Webo'nun 4. hakem Coltescu tarfından ırkçı saldırıya maruz kalması üzerine sahadan çekilmişti. Dik duruşunun karşılığını alan Başakşehir, hakem ekibinin değiştirtti ve maçın ertelenmesini sağlamıştı. Dün gece oynanan maç ile dünyaya ders veren Başakşehir, PSG ile maç öncesinde ırkçılığa tepki gösterdi. Webo, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Giriş Tarihi: 10.12.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 09:00
Başakşehir, PSG ile oynanan maçta 4. hakem Coltescu'nun Webo'ya yaprtığı ırkçılık sonrasında dünyaya dik duruş dersi verdi. Dün akşam 14. dakikadan itibaren devam eden maçı Hollandalı Danny Makkelie yönetti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Maç öncesi 2 takım orta yuvarlakta diz çökerek, tek ellerini havaya kaldırdı ve ırkçı saldırıyı protesto etti.
'IRKÇILIĞA HAYIR' TİŞÖRTLERİ GİYDİLER
İki takımın oyuncuları ısınmaya çıkarken, Webo ile dayanışma içinde olmak için önlerinde takımların logoların da yer aldığı ve "Irkçılığa Hayır" yazan beyaz renkte tişörtler giydi.
WEBO GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Maç öncesi hakemler ve 2 takım önce ellerini havaya kaldırdı ardından orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti. Webo ise bu sırada gözyaşlarını tutamadı.
BAŞAKŞEHİR MAÇI 5-1 KAYBETTİ
Tribünlerdeki pankartlarda yabancı dilde "Irkçılığa Hayır" yazısı yer aldı. Maçı 5-1 kazanan PSG grubu 1. bitirdi. Evsahibinin gollerini Neymar (3), Mbappe (2), B.Şehir golünü ise M.Topal attı.