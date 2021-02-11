Trabzonspor için kritik viraj! Abdullah Avcı ve öğrencileri Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe engellerini aşmak istiyor
Trabzonspor gözünü kararttı. Ligde son 5 maçı kazanan Trabzonspor, önündeki 3 maçı da kayıpsız geçerek zirve yarışının tam içerisinde yer almak istiyor. Fırtına, Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını da kazanarak rakiplerine mesajını net vermeyi planlıyor.
Trabzonspor gözünü kararttı. Ligde son 5 maçı kazanan Trabzonspor, önündeki 3 maçı da kayıpsız geçerek zirve yarışının tam içerisinde yer almak istiyor. Fırtına, Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını da kazanarak rakiplerine mesajını net vermeyi planlıyor.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, Malatya maçının ardından yapılan ilk antrenmanda, "Zor bir yola girdik ama üstesinden gelecek kapasiteye ve inanca sahibiz" diyerek futbolcuların daha da hırslanmalarını istedi.
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GEÇEN SEZONU YAKALAYACAK!
GEÇEN SEZONU YAKALAYACAK!
Ligde geçen sezon 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, Gaziantep FK maçını kazanması durumunda bu başarısını tekrarlayacak.