12 Şubat 2021, Cuma
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Haberler Spor Haberleri Trabzonspor için kritik viraj! Abdullah Avcı ve öğrencileri Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe engellerini aşmak istiyor

Trabzonspor için kritik viraj! Abdullah Avcı ve öğrencileri Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe engellerini aşmak istiyor

gözünü kararttı. Ligde son 5 maçı kazanan Trabzonspor, önündeki 3 maçı da kayıpsız geçerek zirve yarışının tam içerisinde yer almak istiyor. , , ve maçlarını da kazanarak rakiplerine mesajını net vermeyi planlıyor.

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Giriş Tarihi: 11.02.2021
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Trabzonspor için kritik viraj! Abdullah Avcı ve öğrencileri Gaziantep, Başakşehir ve Fenerbahçe engellerini aşmak istiyor

Trabzonspor gözünü kararttı. Ligde son 5 maçı kazanan , önündeki 3 maçı da kayıpsız geçerek zirve yarışının tam içerisinde yer almak istiyor. , , ve maçlarını da kazanarak rakiplerine mesajını net vermeyi planlıyor.

Teknik Direktör , maçının ardından yapılan ilk antrenmanda, "Zor bir yola girdik ama üstesinden gelecek kapasiteye ve inanca sahibiz" diyerek futbolcuların daha da hırslanmalarını istedi.

DEĞERİNİ İKİ KATINA ÇIKARDI
'un sezon başında kiraladığı Brezilyalı sol bek Marlon'un performansı teknik heyet ve yönetimi memnun ediyor. Marlon geldiği günden bu yana değerini iki katına çıkardı.

GEÇEN SEZONU YAKALAYACAK!
Ligde geçen sezon 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, maçını kazanması durumunda bu başarısını tekrarlayacak.

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