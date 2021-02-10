12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş kiralık yıldızları için bastırıyor! Kriz kapıda

Beşiktaş kiralık yıldızları için bastırıyor! Kriz kapıda

'ta iç transfer gelişmesi... Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı , ve performanslarıyla yönetim ve teknik heyetin gözüne girdi. Ancak sezon sonu bonservisleri alınmak istenen üç oyuncu için de Kartal’ın işi kolay değil.

SPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2021
ABONE OL
Beşiktaş kiralık yıldızları için bastırıyor! Kriz kapıda

'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı , ve performanslarıyla yönetim ve teknik heyetin gözüne girdi. Ancak sezon sonu bonservisleri alınmak istenen üç oyuncu için de Kartal'ın işi kolay değil.

LİZBON 4 MİLYON EURO İSTİYOR
Rosier'in kulübü ile yapılan görüşmelerde mesafe alınamadı. kulübü, Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro+bonuslar içeren teklifine karşın 4 milyon Euro talep ediyor.

LEİCESTER'IN BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK
Leicester City'den kiralanan Ghezzal'da da benzer durum mevcut. Beşiktaş, 28 yaşındaki Cezayirli için, 3 milyon Euro'yu gözden çıkarmış olsa da kulübünün beklentisi daha yüksek.

MONTERO'DA DA İŞLER KARIŞIK
Montero'nun bonservisinin %50'si için 4.5 milyon Euro opsiyon koyuldu. Opsiyon fiyatı düşürülmeye çalışılıyor.

Beşiktaş haberleri son dakika | Cenk Tosun'dan büyük fedakarlık BEŞİKTAŞ HABERLERİ SON DAKİKA | CENK TOSUN'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA