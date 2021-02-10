Beşiktaş kiralık yıldızları için bastırıyor! Kriz kapıda
Beşiktaş'ta iç transfer gelişmesi... Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Montero performanslarıyla yönetim ve teknik heyetin gözüne girdi. Ancak sezon sonu bonservisleri alınmak istenen üç oyuncu için de Kartal’ın işi kolay değil.
Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Montero performanslarıyla yönetim ve teknik heyetin gözüne girdi. Ancak sezon sonu bonservisleri alınmak istenen üç oyuncu için de Kartal'ın işi kolay değil.
LİZBON 4 MİLYON EURO İSTİYOR
Rosier'in kulübü Sporting Lizbon ile yapılan görüşmelerde mesafe alınamadı. Portekiz kulübü, Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro+bonuslar içeren teklifine karşın 4 milyon Euro talep ediyor.
LEİCESTER'IN BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK
Leicester City'den kiralanan Ghezzal'da da benzer durum mevcut. Beşiktaş, 28 yaşındaki Cezayirli için, 3 milyon Euro'yu gözden çıkarmış olsa da İngiliz kulübünün beklentisi daha yüksek.
MONTERO'DA DA İŞLER KARIŞIK
Montero'nun bonservisinin %50'si için 4.5 milyon Euro opsiyon koyuldu. Opsiyon fiyatı düşürülmeye çalışılıyor.