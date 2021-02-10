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Son dakika: Galatasaray'dan Arda Turan tepkisi! 2 maç ceza verilmişti

maçı sonrası soyunma odasındaki görüntüler nedeniyle 'a verilen 2 maçlık cezanın ardından 'dan açıklama geldi. Sarı kırmızılı kulüp verilen cezaya tepki gösterdi.

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
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Son dakika: Galatasaray'dan Arda Turan tepkisi! 2 maç ceza verilmişti

SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Arda Turan'a hakareti nedeniyle verilen 2 maçlık men cezası hakkında bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLKTİR

Galatasaray Futbol A Takımı Kaptanı Arda Turan'a, kendi iradesi dışında telefonla çekilen ve kaynağı belirli olmadan sosyal medyaya servis edilen görüntüler gerekçe gösterilerek verilen iki maçlık kabul edilemez ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir. Kamuya kapalı özel alanda gerçekleşen; hakem, temsilci ve üst klasman temsilci raporlarında yer almayan, muhatabı belli olmayan eylem ve söyleme verilen ceza, genel hukuk kuralları, ceza hukuku ve aynı zamanda disiplin hukukuna aykırı olup, hukuki dayanaktan yoksundur. Bu karar, içinde bulunduğumuz salgın hastalık döneminde toplumumuzun kahramanları olan sağlıkçılarımızın adı kullanılarak meşru olmayan yollarla stadyuma sokulan binlerce kişinin Galatasaray camiasına ettiği küfürlerle bir tutulması senaryosunun parçasıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, hukuka aykırı bu taraflı kararları alanlarla sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

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