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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçeli futbolcu Lemos PFDK'ya sevk edildi

Son dakika haberi... (TFF) Hukuk Müşavirliği, 'nin Uruguaylı futbolcusu 'u tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçeli futbolcu Lemos PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Lemos'un, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

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