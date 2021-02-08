Galatasaraylı Mostafa Mohamed Kadıköy’ü salladı! Mısırlı golcü tarihe geçti

EN SON LİNCOLN BAŞARMIŞTI

Sarı-kırmızılılar'ın tarihinde daha önce ilk iki resmi maçında gol atan son yabancı futbolcu ise Lincoln oldu. Brezilyalı orta saha, 2007-2008 sezonunda Rizespor ve Ankaragücü ağlarını havalandırmıştı.