Galatasaraylı Mostafa Mohamed Kadıköy’ü salladı! Mısırlı golcü tarihe geçti
Fenerbahçe derbisinde galibiyet golünü atan Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla ilk iki maçta gol atan ilk yabancı golcü olmayı başardı. Genç oyuncu Galatasaray taraftarının sevgilisi olan çok sayıda ismin yapamadığını başararak bir ilke imza attı.
G.Saray'da Mostafa Mohamed kısa süre içinde taraftarının sevgilisi olmayı başardı. Mısırlı yıldız, Sarı-Kırmızılı formayla ilk iki maçında ağları havalandıran ilk yabancı forvet oldu.
EN SON LİNCOLN BAŞARMIŞTI
Sarı-kırmızılılar'ın tarihinde daha önce ilk iki resmi maçında gol atan son yabancı futbolcu ise Lincoln oldu. Brezilyalı orta saha, 2007-2008 sezonunda Rizespor ve Ankaragücü ağlarını havalandırmıştı.
GOMİS DE BAŞARDI AMA!
Bafetimbi Gomis 2017-2018 sezonunda ilk iki Süper Lig maçında da golle tanışmıştı. Ancak Fransız golcü, ilk iki resmi maçı olan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ostersunds karşılaşmalarını boş geçmişti.
TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU
Mısırlı yıldız golcü ilk iki maçında gösterdiği performansla gönüllerde taht kurdu. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında fileleri havalandıran yıldız için övgü dolu yorumlar yapıldı.
MISIRLI YILDIZIN LAKABI TANK!
Mostafa Mohamed'in lakabı 'Dabbade' yani tank… Hem güçlü hem de bitirici.
BELHANDA F.BAHÇE'Yİ SEVİYOR
Aslan'ın yıldızı Belhanda, F.Bahçe'ye karşı forma giydiği 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Yıldız oyuncu bu maçlarda 2 galibiyet, 6 beraberlik gördü.
OLMUŞ EVLATLARIM OLMUŞ
Marcao ile birlikte 'duvar' temalı bir görsel yayınlayan Ryan Donk, 'Donkça' olarak nitelendirdiği kendine has anlatımıyla, ''Marcao usta ve ben. Hotjam duvar olmushmu?'' diyerek Fatih Terim'i etiketledi. Terim, Donk'un paylaşımına, ''Olmush evlatlarım olmush'' şeklinde yanıt verdi.