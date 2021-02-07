İngiltere'de nefes kesen maç! Manchester United son anda Everton'a puan kaybetti
İngiltere Premier Lig'de Manchester United sahasında ağırladığı Everton ile 3-3 berabere kaldı. Nefes kesen maçta Everton 90+5'te Dominic Calvert-Lewin'in ayağından bulduğu golle 1 puana uzandı.
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Everton'la 3-3 berabere kaldı. Ligin 23. hafta karşılaşmasında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda sezonu üst sıralarda tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Everton'u konuk etti.
İLK YARIDA 2 GOL
Ev sahibi ekip, 24. dakikada Edison Cavani ve 45. dakikada Bruno Fernandes'in attığı gollerle karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 49. dakikada Abdoulaye Doucoure ve 52. dakikada James Rodriguez'den bulduğu gollerle 2-2'lik eşitliği sağladı.
90+5'TE PUAN GELDİ
Manchester United, 70. dakikada Scott McTominay'ın golüyle tekrar öne geçerken Everton, Dominic Calvert-Lewin'in 90+5. dakikada attığı golle skoru belirledi, karşılaşma 3-3 sona erdi.
Bu sonuçla Manchester United puanını 45'e, Everton 37'ye yükseltti.