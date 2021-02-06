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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Bursaspor’da 8’i futbolcu 11 ismin Covid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika: Bursaspor’da 8’i futbolcu 11 ismin Covid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberi.... Lig ekiplerinden , Giresunspor maçı öncesi yapılan testleri sonrası takımda 8'i futbolcu olmak üzere 11 isimde pozitif sonuca rastlandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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Son dakika: Bursaspor’da 8’i futbolcu 11 ismin Covid-19 testi pozitif çıktı

Bursaspor, Giresunspor maçın öncesi yapılan Covid-19 testinin sonuçlarını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpte 11 ismin testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Bursaspor Kulübü'nden yapılan bilgilendirilmede şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından bugün tüm futbolcu, teknik heyet ve A Takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda; 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A Takım personelimiz olmak üzere toplam 11 sonucun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır. 4 futbolcumuz da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almamaktadır. Giresunspor kafilesine altyapımızdan 9 futbolcu dahil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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