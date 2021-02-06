06 Şubat 2021, Cumartesi
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Bayer Leverkusen Stuttgart CANLI İZLEYİN

Almanya Bundesliga 20. haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma A Spor'dan naklen canlı yayınlanıyor.

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Giriş Tarihi: 06.02.2021
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Bayer Leverkusen Stuttgart CANLI İZLEYİN

Bundesliga'da heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Stuttgart zorlu maçta karşı karşıya geliyor.

BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı 17:30'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

BAYER LEVERKUSEN - STUTTGART MAÇINDA İLK 11'LER
LEVERKUSEN: Hradecky, Tah, Edmond Fayçal Tapsoba ,Kerem Demirbay ,Aranguiz, Sinkgraven, Fosu-Mensah, Wirtz, Bailey, Patrik Schick , Moussa Diaby

STUTGART: Gregor Kobel, Wataru End, Oliver Kempf ,Konstantinos Mavropanos, Waldemar Anton, Philipp Förster, Nicolas Gonzalez Orel Mangala, Mateo Klimowicz, Silla Wamangituka, Roberto Massimo

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