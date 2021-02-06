Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde penaltı beklediği o pozisyon!
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmanın 20. dakikasında Serdar Aziz'in Donk'a yaptığı müdahale sonrasında sarı-kırmızılı ekip penaltı bekledi. İşte o pozisyon...
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Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin 20. dakikasında Serdar Aziz'in Donk'a hava topu mücadelesi sırasında yaptığı hareket sonrası penaltı bekledi.
Hakem Cüneyt Çakır pozisyonu devam ettirirken, VAR da müdahaleyi incelemedi.
***Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.