Fenerbahçe Galatasaray maçında sakatlık şoku! 2 futbolcu oyuna devam edemedi
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda 81. dakikada Linnes, 84. dakikada da Saracchi sakatlanarak oyun dışında kaldı.
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Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadele sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile sürerken sakatlık şokları yaşandı.
Galatasaray'da 81. dakikada Linnes, 84. dakikada ise Sarachi sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Linnes'in yerine DeAndre Yedlin, Saracchi'nin yerine ise Emre Taşdemir oyuna dahil oldu.