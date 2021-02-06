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Fenerbahçe Galatasaray maçında sakatlık şoku! 2 futbolcu oyuna devam edemedi

'in 24. haftasında deplasmanda 'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda 81. dakikada Linnes, 84. dakikada da sakatlanarak oyun dışında kaldı.

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Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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Fenerbahçe Galatasaray maçında sakatlık şoku! 2 futbolcu oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadele sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile sürerken sakatlık şokları yaşandı.

Galatasaray'da 81. dakikada Linnes, 84. dakikada ise Sarachi sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Linnes'in yerine DeAndre Yedlin, Saracchi'nin yerine ise Emre Taşdemir oyuna dahil oldu.

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