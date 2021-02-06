Başakşehir 0-1 Fatih Karagümrük MAÇ SONUCU ÖZET
Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, rakip sahada Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi. Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ligdeki kötü gidişini sürdürerek son 4 maçında 3'üncü yenilgisini aldı.
Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadelenin 18. dakikasında Fabio Borini'nin ceza sahası içinde Ömer Ali Şahiner'e yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Giuliano'nun şutu üst direğe çarparak auta gitti. Brezilyalı futbolcu geçen haftada da Galatasaray maçında penaltıdan yararlanamadı.
Kalan bölümde ataklardan sonuç çıkmayınca taraflar ilk 45 dakikada eşitliği bozamadı.
İkinci yarıda Jimmy Durmaz 52. dakikada Fatih Karagümrük'ü öne geçiren golü kaydetti. Beraberlik için ataklarını sıklaştıran son şampiyon, Enzo Crivelli ile golü bulsa da VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.
Başakşehir'in son bölümdeki baskısı skoru değiştirmeye yetmedi ve Fatih Karagümrük rakibini 1-0 mağlup etti.
Kötü gidişatın sürdüğü Başakşehir'de galibiyet özlemi 6 haftaya yükseldi.(2 beraberlik, 4 mağlubiyet) Yükselişini sürdüren Karagümrük ise son 4 maçında 10 puan topladı.
SÜPER LİG 24. HAFTA | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI ÖNEMLİ DAKİKLARI ÖZET
1. dakikada konuk ekibin atağında Ademi, ceza sahasındaki Borini'ye pasını verdi. Borini'nin sol çaprazdan şutunda kaleci Mert topu kontrol etti.
18. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Ömer Ali Şahiner, ceza sahasına girdiği anda Borini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
19. dakikada Giuliano'nun kullandığı penaltıda, üst direğe çarpan top auta gitti.
28. dakikada Fatih Karagümrük gole çok yaklaştı. Sağ kanattan dip çizgiye inen Ndao, altı pas önüne yerden pasını attı. Ademi'nin yakın mesafeden gelişine vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
45+2. dakikada ev sahibi takımın atağında Hasan Ali Kaldırım sol kanattan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Crivelli'nin kafa vuruşunda kaleci Aykut, köşeye giden topu uzanarak kontrol etti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
52. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ndao'nun altı pas önüne havadan gönderdiği topu Jimmy Durmaz kafayla ağlara gönderdi: 0-1.
65. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Crivelli ile paslaşan Giuliano, ceza sahasına önünde buluştuğu topa gelişine ayak içiyle sert vurdu. Kaleci Aykut son anda topu kornere çeldi.
68. dakikada ev sahibi ekibin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sağ kanattan gelişen atakta Gulbrandsen ceza sahasına girdi ve Giuliano'ya pasını verdi. Giuliano'nun altı pas içine pasında Crivelli topu boş kaleye gönderdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında hakem Halil Umut Meler, ofsayt gerekçesiyle gol kararını iptal etti.
85. dakikadaki Medipol Başakşehir atağında Hasan Ali Kaldırım, sol kanattan ortasını yaptı. Kaleci Aykut, Giuliano ile girdiği hava topu mücadelesinde meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Ceza sahası içinde Demba Ba'nın şutunda, kaleye giden top son anda savunmaya çarptı ve ardından tehlike uzaklaştırıldı.
Mücadele, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Muhammed Emin Sarıkaya, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubuike, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Ndao, Castro, Jimmy Durmaz, Borini, Ademi
Sarı kart: Dk. 35 Campi (Fatih Karagümrük)