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Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş açıklamalar

Teknik Direktörü , Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Bulut, iyi motive olduklarını ifade ederek 3 puanı kazanıp liderlik konumumuzu korumak istediklerini belirtti.

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Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi Erol Bulut'tan flaş açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Ülker Stadı'ndaki Galatasaray derbisi öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ÜST DÜZEY MÜCADELE VE 3 PUAN BEKLİYORUZ"

"Birkaç eksiğimiz var ama bu demek değil ki Fenerbahçe sahaya eksik çıkacak. Yerine oynayacak arkadaşlarımız, güvendiğimiz arkadaşlarımız. Bugün takımımızdan beklentilerimiz, mücadeleyi en üst düzeyde sergilemeleri ve 3 puanı almaları."

"LİDERLİĞİMİZİ KORUMAK İSTİYORUZ"

"Haftalardır iyi giden bir Fenerbahçe var. Herkesin gözünde farklı gözükse de biz sonuçları istediğimiz şekilde alıyoruz. Liderliğimizi korumak istiyoruz."

"TAKIMIMIZI MOTİVE ETTİK"

"Bu maçlar her zaman farklı maçlar. Takımımızda bu maçları oynamış yeterince futbolcu var. Derbilerin havasını çok iyi biliyorlar. Biz de takımımızı bu maça motive ettik."

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