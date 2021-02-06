Abdullah Avcı farkını hissettirdi! Trabzonspor sistematik çalışmalarıyla dikkat çekiyor
Trabzonspor'da Abdullah Avcı rüzgarı esiyor. Avcı'nın ilk maçından bu yana Trabzonspor Süper Lig'de en fazla puan toplayan (33) ve en az gol yiyen (9) takım oldu. Avcı'nın başarısının sırrı ise disiplin ve takım ruhu. Tecrübeli hoca antrenman programını değiştirdi. Her oyuncuyla birebir toplantı yaptı.
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Trabzonspor Abdullah Avcı'nın ilk maçından bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan (33) ve en az gol yiyen (9) takım oldu.
TARAFTARIN GÖNLÜNÜ KAZANDI
Avcı'nın başarısının sırrı ise disiplin ve takım ruhu. Tecrübeli hoca antrenman programını değiştirdi. Her oyuncuyla birebir toplantı yaptı. Oyuncuların sevgi ve saygısını kazandı. Yüksek motivasyon ve hırsla taraftarın gönlünü kazandı.
MALATYA HAZIRLIKLARINA DÜN START VERDİ
Trabzonspor pazartesi günü karışlaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına dün start verdi… Abdullah Avcı'nın oyuncularıyla şakalaşması dikkat çekti.