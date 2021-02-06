06 Şubat 2021, Cumartesi
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Haberler Spor Haberleri Abdullah Avcı farkını hissettirdi! Trabzonspor sistematik çalışmalarıyla dikkat çekiyor

Abdullah Avcı farkını hissettirdi! Trabzonspor sistematik çalışmalarıyla dikkat çekiyor

'da rüzgarı esiyor. Avcı'nın ilk maçından bu yana Trabzonspor 'de en fazla puan toplayan (33) ve en az gol yiyen (9) takım oldu. Avcı'nın başarısının sırrı ise disiplin ve takım ruhu. Tecrübeli hoca antrenman programını değiştirdi. Her oyuncuyla birebir toplantı yaptı.

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Giriş Tarihi: 06.02.2021
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Abdullah Avcı farkını hissettirdi! Trabzonspor sistematik çalışmalarıyla dikkat çekiyor

'nın ilk maçından bu yana 'de en fazla puan toplayan (33) ve en az gol yiyen (9) takım oldu.

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ KAZANDI

Avcı'nın başarısının sırrı ise disiplin ve takım ruhu. Tecrübeli hoca antrenman programını değiştirdi. Her oyuncuyla birebir toplantı yaptı. Oyuncuların sevgi ve saygısını kazandı. Yüksek motivasyon ve hırsla taraftarın gönlünü kazandı.

MALATYA HAZIRLIKLARINA DÜN START VERDİ

Trabzonspor pazartesi günü karışlaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına dün start verdi… Abdullah Avcı'nın oyuncularıyla şakalaşması dikkat çekti.

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