06 Şubat 2021, Cumartesi
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Turkish Airlines Euroleague: Fenerbahçe Beko: 92 - Zenit: 84

24. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Rusya temsilcisi Zenit'i 92-84 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, üst üste 9. maçını kazandı ve toplamda 14 galibiyete ulaştı.

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Giriş Tarihi: 06.02.2021
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Turkish Airlines Euroleague: Fenerbahçe Beko: 92 - Zenit: 84

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Rusya temsilcisi Zenit'i 92-84 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, organizasyonda üst üste 9. maçını kazandı ve toplamda 14 galibiyete ulaştı.

Üst üste üçüncü maçını yitiren Zenit ise bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşadı.

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