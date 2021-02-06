Fenerbahçe Galatasaray maçının şifreleri belli oldu! İki teknik adam derbide nasıl bir taktik izleyecek?
Dünyanın en büyük derbileri arasında gösterilen Fenerbahçe-Galatasaray maçı bu akşam saat 19.00'da Kadıköy'de Ülker Stadyumunda oynanacak. Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesi önemli eksikler bulunurken teknik direktör Erol Bulut elindeki oyuncularla bir strateji geliştirerek skora ulaşmayı deneyecek. Fenerbahçe'nin dikkatini Onyekuru'nun üzerine vereceğini hesap eden Fatih Terim ise sol gösterip sağ vurmayı hedefliyor. Caner ve Thiam'ın savunma zaafını hedef almayı planlayan deneyimli teknik adam bu noktada Babel-Yedlin kanadını devreye sokacak. İşte Türkiye'de nefeslerin tutulacağı derbiye ait tüm detaylar...
Fenerbahçe bugün Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray derbisine mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandı. Maça ve rakibe göre değişik stratejiler belirleyen teknik direktör Erol Bulut ezeli rakibi yıkacak planı yaptı. Bulut'un derbi stratejisi sabır ve disiplin üzerine kurulu.
TOPU GALATASARAY'A BIRAKACAK
Hem orta alandaki eksikler hem de 3 puanlık avantaj nedeniyle Bulut, kontrollü bir oyun planı belirledi. Topu G.Saray'a bırakmayı düşünen Bulut, şok pres ile Aslan'ı avlamayı planlıyor.
RAKİBİ ŞOK PRESLE AVLAYACAK
Şok pres sonucu kapılacak toplarla pozisyon aranacak. Rakibin öne geçmesinin sıkıntı oluşturacağını düşünen başarılı hoca, oyun planının sabırlı ve disiplinli bir şekilde uygulamalarını istiyor.
ENNER VALENCİA'YA ÖZEL TALİMAT
Galatasaray'ın en etkili silahı olan Onyekuru'yu savunacak olan Sangare ile özel görüşmeler yapan Erol Bulut, Valencia'ya da "90 dakika boyunca savunmaya yardıma gel" talimatını verdi.
GALATASARAY SOL GÖSTERİP SAĞ VURACAK
Galatasaray, bu geceki derbide Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek liderliğe yükselmenin hesabını yapıyor. Adeta derbiyle yatıp kalkan teknik direktör Fatih Terim'in rakibi imha planı hazırladığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam imha planını Fenerbahçe'nin muhtemel planı üzerine inşa etti.
FENER'İN AKLININ İÇİNE GİRDİ
Fatih Terim, F.Bahçe'nin ilk olarak Onyekuru'yu durdurma üzerine bir oyun planı hazırlayacağını düşünüyor. Başarılı hoca Sarı-Lacivertliler'in Nijeryalı yıldıza özel önlem alacağını planlıyor.
YEDLİN KADIKÖY'DE SAHADA
Fatih Terim bu nedenle rakibe sol gösterip sağ vuracak. Sağ bekte yeni transfer Yedlin'i oynatacak olan başarılı teknik adam, ABD'li yıldızın önünde ise Ryan Babel'e görev verecek.
FENERBAHÇE'DEN MENTAL TAKVİYE
Fenerbahçe teknik ekibi oyuncularla tek tek iletişime geçti. Mental takviye yapıldı. Psikologlardan da yardım alındı.
FATİH TERİM BELHANDA'YI UYARDI
Teknik patron Fatih Terim, F.Bahçe derbilerinde 2 kez kırmızı gören Faslı oyuncudan, tahriklere kapılmamasını istedi.
İDDAA'YA GÖRE DERBİNİN FAVORİSİ FENERBAHÇE
İddaa bu gece Kadıköy'de oynanacak derbinin oranlarını açıkladı. Fenerbahçe'nin galibiyetine 2.10, Galatasaray'ın galibiyetine ise 2.40 oranı verildi. Beraberliğin iddaa oranı ise 3.10 olarak açıklandı.
RYAN BABEL SÖZLEŞMEYE 1 ADIM UZAKTA
Galatasaray'da bugün ilk 11'de olması beklenen Ryan Babel, derbide süre alması durumunda bu sezonki 20. resmi maçına çıkacak. Hollandalı yıldızın sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.
GUSTAVO DİZLİKLE KENDİNİ DENEYECEK
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve tesislerde kampa girdi. Sarı-Lacivertliler, dün derbinin taktik provasını yaptı. Fenerbahçe'de ayağındaki ciddi problem nedeniyle yoğun bir tedavi uygulanan Luiz Gustavo'nun bugün kendisini özel bir dizlikle deneyeceği öğrenildi. Sağlık heyeti ise Gustavo'nun derbide riske edilmesine sıcak bakmıyor.
FERNANDES YOK YEDLİN İLK 11'DE
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Derbinin son taktik çalışmasının yapıldığı idmanda hücum varyasyonlarına ağırlık verildi. Galatasaray'da karantina süresi bitmeyen Gedson Fernandes, derbi kadrosunda yer almayacak. Yeni transferlerden DeAndre Yedlin ise Fenerbahçe karşısında ilk 11'de olacak.