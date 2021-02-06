Fenerbahçe Galatasaray maçının şifreleri belli oldu! İki teknik adam derbide nasıl bir taktik izleyecek?

GUSTAVO DİZLİKLE KENDİNİ DENEYECEK

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı ve tesislerde kampa girdi. Sarı-Lacivertliler, dün derbinin taktik provasını yaptı. Fenerbahçe'de ayağındaki ciddi problem nedeniyle yoğun bir tedavi uygulanan Luiz Gustavo'nun bugün kendisini özel bir dizlikle deneyeceği öğrenildi. Sağlık heyeti ise Gustavo'nun derbide riske edilmesine sıcak bakmıyor.