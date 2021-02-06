Luiz Gustavo’da büyük tehlike! Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?
Hatayspor maçında sakatlanmasının ardından yoğun bir tedavi uygulanan Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo’nun Galatasaray derbisinde forma giyip giymeyeceği maç saatinde netlik kazanacak. Ancak kulüp doktorları Gustavo'nun derbide forma giymesi durumunda daha uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimali olduğunu bildirdi.
Fenerbahçe sağlık heyetinin Galatasaray derbisine yetiştirmek için yoğun çaba harcadığı Luiz Gustavo, dev maçın başlangıç saatine kısa bir süre kala özel dizlikle kendisini deneyecek.
SAĞLIK HEYETİ ÇEKİMSER
Özel dizlikle kendisini iyi hissetmesi durumunda Galatasaray karşısında oynama ihtimali bulunan Brezilyalı futbolcu için sağlık heyetinin ise çekimser olduğu öğrenildi.
"DERBİDE FORMA GİYERSE..."
Teknik heyetin iyi durumda olması halinde oynatmak istediği Gustavo için kulüp doktorları, "Derbide forma giyerse sakatlığının ciddileşmesi ve daha uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimali olabilir" tavsiyesinde bulundu.
DURUMU TAKIM OTOBÜSÜ HAREKET ETMEDEN KARAR VERİLECEK
Derbide oynaması şimdilik riskli görünen Brezilyalı futbolcu ile ilgili kararın takım otobüsünün Samandıra'dan hareketi öncesi verileceği belirtildi.