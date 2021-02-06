06 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Luiz Gustavo’da büyük tehlike! Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?

Luiz Gustavo’da büyük tehlike! Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?

maçında sakatlanmasının ardından yoğun bir tedavi uygulanan ’nin Brezilyalı orta saha oyuncusu ’nun derbisinde forma giyip giymeyeceği maç saatinde netlik kazanacak. Ancak kulüp doktorları Gustavo'nun derbide forma giymesi durumunda daha uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimali olduğunu bildirdi.

SPOR takvim.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
ABONE OL
Luiz Gustavo’da büyük tehlike! Galatasaray derbisinde forma giyecek mi?

sağlık heyetinin derbisine yetiştirmek için yoğun çaba harcadığı , dev maçın başlangıç saatine kısa bir süre kala özel dizlikle kendisini deneyecek.

SAĞLIK HEYETİ ÇEKİMSER

Özel dizlikle kendisini iyi hissetmesi durumunda Galatasaray karşısında oynama ihtimali bulunan Brezilyalı futbolcu için sağlık heyetinin ise çekimser olduğu öğrenildi.

"DERBİDE FORMA GİYERSE..."

Teknik heyetin iyi durumda olması halinde oynatmak istediği Gustavo için kulüp doktorları, "Derbide forma giyerse sakatlığının ciddileşmesi ve daha uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimali olabilir" tavsiyesinde bulundu.

DURUMU TAKIM OTOBÜSÜ HAREKET ETMEDEN KARAR VERİLECEK

Derbide oynaması şimdilik riskli görünen Brezilyalı futbolcu ile ilgili kararın takım otobüsünün 'dan hareketi öncesi verileceği belirtildi.

Ali Koç'tan Derbi Mesajı: Lider Çıkacağız İnşallah Da Lider Bitireceğiz ALİ KOÇ'TAN DERBİ MESAJI: "LİDER ÇIKACAĞIZ İNŞALLAH DA LİDER BİTİRECEĞİZ"

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA