Trabzon kendi evinde Konya'yı devirdi: Trabzonspor 3-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor, Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, rakibini 21. dakikada Nwakeme, 56. dakikada Flavio ve 60. dakikada Djaniny'nin attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konya temsilcisinin tek golü ise 88. dakikada Shengelia'dan geldi.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 30'a çıkararak maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi. Bu sezonki 9. yenilgisini alan Konyaspor ise 22 puanla 14. sırada kaldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, 23 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise 24 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Antalyaspor'u ağırlayacak.