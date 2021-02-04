Son dakika Fenerbahçe haberleri | Kanarya'ya kötü haber! Derbide oynama ihtimali düşük
Fenerbahçe haberleri son dakika | Tedavisi süren Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı. Luiz Gustavo'nun, Galatasaray derbisinde oynama ihtimali düşük.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
OYNAMA İHTİMALİ DÜŞÜK
ADALESİNDE ÖDEM VAR
Tedavisi süren Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı.
OYNAMA İHTİMALİ DÜŞÜK
Luiz Gustavo'nun, Galatasaray derbisinde oynama ihtimali düşük.
ADALESİNDE ÖDEM VAR
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanına çıkmayan Luiz Gustavo'nun arka adale yan kısmında ödem var. Ödemin dağılması için doktorların yoğun bir çabası sarf ettiği belirtilirken, derbide oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.