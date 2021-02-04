Son dakika Fenerbahçe haberleri | Kanarya'ya kötü haber! Derbide oynama ihtimali düşük

Tedavisi süren Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı.

OYNAMA İHTİMALİ DÜŞÜK

Luiz Gustavo'nun, Galatasaray derbisinde oynama ihtimali düşük.

ADALESİNDE ÖDEM VAR

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanına çıkmayan Luiz Gustavo'nun arka adale yan kısmında ödem var. Ödemin dağılması için doktorların yoğun bir çabası sarf ettiği belirtilirken, derbide oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.