Beşiktaş haberleri son dakika: Dorukhan Toköz'ün cezası belli oldu
Son dakika Beşiktaş haberleri... Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ve Yeni Malatyasporlu Kubilay Kanatsızkuş'a 2'şer maç ceza verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 04.02.2021 tarih ve 45 sayılı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ve Yeni Malatyasporlu Kubilay Kanatsızkuş'a 2'şer maç ceza verildi.
31 Ocak'ta oynanan Trabzonspor maçında 77. dakikada kırmızı kart gören Dorukhan Toköz, 23. hafta maçında Antalyaspor'a karşı forma giyemezken 24. haftadaki Konyaspor maçıyla cezasını tamamlaması bekleniyor.
İşte 04.02.2021 tarihli PFDK kararları:
1- YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu KUBİLAY KANATSIZKUŞ'un, 29.01.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu KUBİLAY KANATSIZKUŞ'un ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DORUKHAN TOKÖZ'ün, 31.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. görevlisi GÜRSOY YALÇIN'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 31.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişinin alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 31.01.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.