Luiz Gustavo Galatasaray maçında oynayacak mı?
Süper Lig'de hafta sonu Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de gözler Luiz Gustavo'ya çevrildi. Hatayspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı yıldızın dev derbide oynayıp oynamayacağı merakla bekleniyor.
Süper Lig'de lider Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı dev derbi öncesi Hatayspor engelini çok zorlanmasına rağmen aşmayı bildi. Sarı lacivertlilerde Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'nun sakatlığı korkuttu.
GUSTAVO'NUN DİZİNDE ÖDEM OLUŞTU
Maçın 42. dakikasında Gustavo, takım arkadaşı Ozan Tufan'la çarpıştı. Sağ dizinden sakatlanan Brezilyalı oyuncu, ilk yarıyı sekerek tamamladı. İkinci devrenin başında ise yerine Samatta girdi.
Bu gelişme G.Saray derbisi öncesinde sarı-lacivertli teknik heyette endişe yarattı. Dizinde ödem oluşan yıldız futbolcunun hafta sonun oynayıp oynayamayacağı ise yapılan kontrollerden sonra belli olacak.
33 yaşındaki tecrübeli isim, bu sezon ligde 21 maçta görev alırken hepsinde ilk 11'de yer buldu ve toplam 1821 dakika sahada kaldı.
EROL BULUT: GUSTAVO ÇIKTIKTAN SONRA...
Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Erol Bulut, Gustavo'nun sakatlığına dair konuştu. Brezilyalı oyuncu çıktıktan sonra zor anlar yaşadıklarını belirten Bulut, "Bugün zor bir Hatayspor deplasmanından 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Ancak maçın geneline baktığımızda yorgun bir takım gördük Fenerbahçe tarafında 65 saat önce oynadığımız bir maç var. Uçuş yaptık. Takımımız biraz yoruldu.
İkinci yarı, Gustavo'nun sakatlanıp çıkmasının ardından daha fazla baskı yedik. Orta sahadaki mücadeleleri istediğimiz gibi kazanamadık. Doğal olarak baskı yedik ama ilk yarı ikinci golü bulabilirdik, üç olabilirdi. İkinci yarıda da yakaladığımız net pozisyonlar var, kontrataktan Onları değerlendirmiş olsaydık bu kadar baskı yiyeceğimizi düşünmüyorum" dedi.