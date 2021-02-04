04 Şubat 2021, Perşembe
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PSG, Nimes'i yendi: 3-0

'nde () heyecan sürüyor. Ligin 23. haftasında Paris Saint-Germain (), evinde 'i 3-0 mağlup etti. Bu skorla PSG puanını 48'e yükseltti, Nimes ise 15 puanda kaldı.

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Giriş Tarihi: 04.02.2021
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PSG, Nimes'i yendi: 3-0

Geçen hafta liderliği Lille'e kaptıran PSG, küme düşme hattındaki Nimes'i ağırladı.

Ev sahibi takım, 18. dakikada Di Maria ve 36. dakikada Sarabia'nın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında PSG, Kylian Mbappe ile bir gol daha buldu ve mücadeleyi 3-0 kazandı.

Bu skorla PSG puanını 48'e yükseltti, Nimes ise 15 puanda kaldı.

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