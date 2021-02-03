04 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Lille, Bordeaux'yu 3-0 yendi! Maçta Yusuf Yazıcı gol attı

Lille, Bordeaux'yu 3-0 yendi! Maçta Yusuf Yazıcı gol attı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında 'yu 3-0 yenen , liderliğini sürdürdü. Bu sonuçla Lille, puanını 51'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bordeaux ise 32 puanda kaldı.

SPOR
Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
ABONE OL
Lille, Bordeaux'yu 3-0 yendi! Maçta Yusuf Yazıcı gol attı

Lille'in Bordeaux'ya konuk olduğu maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve Lille'i 1-0 öne geçirdi.

Yusuf Yazıcı, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Konuk ekip, 66. dakikada Timothy Weah ve 89. dakikada Jonathan David ile iki gol daha buldu ve müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Lille, puanını 51'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bordeaux ise 32 puanda kaldı.

Lille'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 62, Zeki Çelik 81 dakika oyunda kaldı.

İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 0-0 MAÇ SONU ÖZET İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ: 0-0 (MAÇ SONU ÖZET)
Antalyaspor 1-1 Beşiktaş MAÇ SONUCU ÖZET ANTALYASPOR 1-1 BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU ÖZET
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA