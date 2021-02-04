04 Şubat 2021, Perşembe
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Barcelona kupada turladı! Uzatmalara giden maç nefes kesti

İspanya çeyrek final maçında 'yı 5-3 yenerek yarı finale yükseldi. Uzatmaların ikinci yarısında iki gol bulan Barcelona kupayı tam 30 kez kazanarak bu alanda ülke rekorunu elinde bulunduruyor.

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Giriş Tarihi: 04.02.2021
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Barcelona kupada turladı! Uzatmalara giden maç nefes kesti

İspanya çeyrek final maçında deplasmanda 'yı 5-3 yenen yarı finale yükseldi.

UZATMALARA GİTTİ

Ev sahibi Granada, Robert Kenedy (Dk. 33) ve Roberto Soldado'nun (Dk. 47) golleriyle 2-0 öne geçse de üstünlüğü maçın bitimine 4 dakika kala kaybetti. Antoine Griezmann (Dk. 88) ve Jordi Alba (Dk. 90+2) ile art arda iki gol bulan Barcelona, skora eşitliği getirince karşılaşma uzatmaya gitti.

YARI FİNALE YAZDIRDI

İlk uzatma devresinde Barcelona 100. dakikada Griezmann ile 3-2 öne geçse de 103. dakikada Federico Vico'nun penaltıdan attığı golle skor bir kez daha eşitlendi. Uzatmanın ikinci devresinde Frenkie de Jong (Dk. 108) ve Jordi Alba ile (Dk. 118) rakip ağları havalandıran Barcelona, zorlu maçı 5-3 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Barcelona'da Sergi Roberto maçın 56. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

BETİS-BİLBAO MAÇININ SONUCUNU BEKLEYECEKLER

Tek maçı eleme usulüyle oynanan kupanın diğer çeyrek final maçlarında deplasmanda Almeria'yı 1-0, Levante de sahasında Villarreal'i 1-0 yendi. Barcelona, Sevilla ve Levante'den sonra kupanın son yarı finalistini bu akşam saat 21.00'de (TSİ 23.00) oynanacak -Athletic Bilbao maçının sonucu belirleyecek.

Bu sezon sürpriz sonuçların yaşandığı Kral Kupası'nda 3'üncü, ise 4'üncü turda 3. lig takımlarına elenmişti.

EN YAKIN RAKİP BILBAO

İspanya'da 1903 yılından bu yana oynanan Kral Kupası'nı 30 kezle en çok kazanan takım Barcelona olurken en yakın rakibi Athletic Bilbao 23 kez kupayı müzesine götürdü.

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