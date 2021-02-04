Galatasaraylılar Fenerbahçe derbisinde kendisinden emin: Artık Fenerbahçe bizden korksun
Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sayılı günler kala heyecan tavan yaptı. Fenerbahçe'ye deplasmanda 4.5 yıldır yenilmediklerini belirten Sarı-Kırmızılı taraftarlar, “Artık işler değişti. Kadıköy’e onlar korkarak çıkacak” dedi.
Evinde Başakşehir'i 3-0 yenen Galatasaray, Fenerbahçe derbisine moralli hazırlanıyor. Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretini geçen sezon bitiren Cimbom yıllar sonra ilk kez Kadıköy'deki bir derbiye psikolojik anlamda rahat çıkacak. Taraftarlar da bu nedenle oldukça iddialı.
SON 7 MAÇTA YENİLGİ GÖRMEDİ
Fenerbahçe deplasmanında 4.5 yıldır kaybetmediklerini belirten Sarı-Kırmızılı taraftarlar, "Artık işler değişti. Bu kez Kadıköy'e onlar korkarak çıkacak" dedi. Galatasaray ezeli rakibiyle oynadığı son 7 maçta yenilgi yüzü görmezken bu derbilerin 6'sı beraberlikle sonuçlandı.
ASLAN İSTİM ÜZERİNDE
Çok zorlu fikstüre rağmen ligde son 4 maçında sadece 1 gol yiyen Galatasaray formunun zirvesinde… Sarı-Kırmızılılar derbi öncesi adeta istim üzerinde.
VE FALCAO GERİ DÖNDÜ
Derbi hazırlıklarına start veren G.Saray'da Falcao sevinci yaşanıyor. Tedavi için gittiği İspanya'dan dönen yıldız futbolcu takımla çalıştı. Falcao derbide kadroda olacak. Emre Taşdemir, Oğulcan ve Şener de tamamen iyileşti. Feghouli'nin tedavisi ise sürdü.