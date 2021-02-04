Galatasaraylılar Fenerbahçe derbisinde kendisinden emin: Artık Fenerbahçe bizden korksun

ASLAN İSTİM ÜZERİNDE

Çok zorlu fikstüre rağmen ligde son 4 maçında sadece 1 gol yiyen Galatasaray formunun zirvesinde… Sarı-Kırmızılılar derbi öncesi adeta istim üzerinde.







VE FALCAO GERİ DÖNDÜ

Derbi hazırlıklarına start veren G.Saray'da Falcao sevinci yaşanıyor. Tedavi için gittiği İspanya'dan dönen yıldız futbolcu takımla çalıştı. Falcao derbide kadroda olacak. Emre Taşdemir, Oğulcan ve Şener de tamamen iyileşti. Feghouli'nin tedavisi ise sürdü.

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