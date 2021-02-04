Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlıklar can sıkıyor!
Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sayılı günler kaldı. Fenerbahçe'de Pelkas ve İrfan Can Kahveci Galatasaray derbisinde kesin yok. Dizi şişen Gustavo’nun durumu belirsiz. Ozan, Sosa ve Mert Hakan çok formsuz. Mesut ise 11’de oynayacak durumda değil.
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Sakatlığı bulunan Pelkas ve İrfan Can derbide kesin olarak yok. Hatay maçında sakatlanan ve dizinde şişlik oluşan Gustavo'nun durumu derbi saati belli olacak.
5 haftadır gol veya asistli olmayan Ozan Tufan çok formsuz. Mert Hakan inişli çıkışlı grafiğiyle beklentileri tam olarak karşılayamadı. Sosa ise uzun süredir takıma katkı veremiyor.
Hatay'da ilk kez forma giyen Mesut Özil henüz 11'de oynayacak durumda değil.
Hatay'da 2-1 kazanan Fenerbahçe artık gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. Ancak Erol Bulut kritik maç öncesi çok sıkıntılı. Tecrübeli hoca orta alandaki eksikler ve formsuzluklar nedeniyle 11 kurmakta bir hayli zorlanacak.
Sakatlığı bulunan Pelkas ve İrfan Can derbide kesin olarak yok. Hatay maçında sakatlanan ve dizinde şişlik oluşan Gustavo'nun durumu derbi saati belli olacak.
5 haftadır gol veya asistli olmayan Ozan Tufan çok formsuz. Mert Hakan inişli çıkışlı grafiğiyle beklentileri tam olarak karşılayamadı. Sosa ise uzun süredir takıma katkı veremiyor.
Hatay'da ilk kez forma giyen Mesut Özil henüz 11'de oynayacak durumda değil.
ÜÇ SAKATTAN İYİ HABER VAR
G.Saray maçının hazırlıklarına başlayan Fener'e 3 isimden iyi haber geldi. Sosa, Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş'ün idmana çıkması yüzleri güldürdü.
FENER'DEN TARAFTAR TALEBİ
Aşı olan sağlık çalışanlarının derbiyi izlemesi için TFF'ye başvuru yapıldı.
Derbi öncesi Fener'den flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, aşı olan sağlık çalışanlarının sosyal mesafe kuralları çerçevesinde derbiyi tribünden izlemesi için
TFF'ye başvurdu. Galatasaray ise iki takıma da gönül veren sağlıkçıların maçı izlemesi gerektiğini savunuyor.