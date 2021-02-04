04 Şubat 2021, Perşembe
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Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlıklar can sıkıyor!

- derbisine sayılı günler kaldı. Fenerbahçe'de Pelkas ve Kahveci Galatasaray derbisinde kesin yok. Dizi şişen Gustavo’nun durumu belirsiz. , ve çok formsuz. ise 11’de oynayacak durumda değil.

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Giriş Tarihi: 04.02.2021
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Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlıklar can sıkıyor!
Hatay'da 2-1 kazanan artık gözünü derbisine çevirdi. Ancak kritik maç öncesi çok sıkıntılı. Tecrübeli hoca orta alandaki eksikler ve formsuzluklar nedeniyle 11 kurmakta bir hayli zorlanacak.




Sakatlığı bulunan Pelkas ve İrfan Can derbide kesin olarak yok. Hatay maçında sakatlanan ve dizinde şişlik oluşan Gustavo'nun durumu derbi saati belli olacak.

5 haftadır gol veya asistli olmayan çok formsuz. inişli çıkışlı grafiğiyle beklentileri tam olarak karşılayamadı. ise uzun süredir takıma katkı veremiyor.




Hatay'da ilk kez forma giyen Özil henüz 11'de oynayacak durumda değil.





ÜÇ SAKATTAN İYİ HABER VAR
G.Saray maçının hazırlıklarına başlayan Fener'e 3 isimden iyi haber geldi. Sosa, ve Sinan Gümüş'ün idmana çıkması yüzleri güldürdü.


FENER'DEN TARAFTAR TALEBİ

Aşı olan sağlık çalışanlarının derbiyi izlemesi için 'ye başvuru yapıldı.

Derbi öncesi Fener'den flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, aşı olan sağlık çalışanlarının sosyal mesafe kuralları çerçevesinde derbiyi tribünden izlemesi için

TFF'ye başvurdu. Galatasaray ise iki takıma da gönül veren sağlıkçıların maçı izlemesi gerektiğini savunuyor.

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