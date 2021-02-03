Tur kapısını Ronaldo araladı! Inter 1-2 Juventus

INTER'E TEK GOL YETMEDİ

İkinci yarının başında iki takım da karşılıklı ataklar geliştirdi. Ev sahibi Inter, maçın son bölümünde beraberlik golü için yüklense de sonuç alamadı. Böylece Juventus, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak 9 Şubat Salı günü oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde kupada turu geçmek için avantajlı bir skor elde etti.