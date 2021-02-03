03 Şubat 2021, Çarşamba
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Tur kapısını Ronaldo araladı! Inter 1-2 Juventus

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Inter'i deplasmanda 2-1 yendi. Juventus geriye düştüğü maçta Portekizli yıldızı 'nun attığı iki golle galibiyete uzandı.

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Giriş Tarihi: 03.02.2021 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021
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Tur kapısını Ronaldo araladı! Inter 1-2 Juventus

Futbolda, İtalya Kupası yarı final ilk maçında , Inter'i deplasmanda 2-1 yendi. Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakaya ev sahibi Inter, hızlı başladı ve 9. dakikada Arjantinli Lautaro Martinez ile 1-0 öne geçti.

RONALDO DEVAM EDİYOR

Juventus, bu gole 26. dakikada Portekizli yıldızı 'nun penaltı atışından kaydettiği golle yanıt verdi: 1-1. Konuk Juventus, 35. dakikada yine Ronaldo ile bir gol daha buldu ve skoru 2-1'e getirdi.

Maçın ilk yarısı konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

INTER'E TEK GOL YETMEDİ

İkinci yarının başında iki takım da karşılıklı ataklar geliştirdi. Ev sahibi Inter, maçın son bölümünde beraberlik golü için yüklense de sonuç alamadı. Böylece Juventus, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak 9 Şubat Salı günü oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde kupada turu geçmek için avantajlı bir skor elde etti.

MERİH 11'DE BAŞLADI

Juventus'un kadrosunda yer alan milli futbolcu da ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada mücadele etti. Demiral, 14. dakikada Sanchez'e yaptığı faul sebebiyle maçta ilk sarı kart gören oyuncu oldu.

Kupada bugün yarı finalin diğer ayağında Napoli ile Atalanta, Diego Armando Maradona Stadı'nda karşılaşacak.

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