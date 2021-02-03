03 Şubat 2021, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Ljajic farkı: Form tutmayı başardı

'ta Ljajic'in dönüşü... Bugün deplasmanında 3 puan için ter dökecek olan Beşiktaş’ın 11’inde kritik bir değişiklik yaşanacak. 1 ay öncesine kadar ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimlerin başında sayılan , form tutmayı başardı. Ljajic’in bugün ilk 11’de başlaması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 03.02.2021
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Beşiktaş'ta Ljajic farkı: Form tutmayı başardı

Bugün deplasmanında 3 puan için ter dökecek olan 'ın 11'inde kritik bir değişiklik yaşanacak. 1 ay öncesine kadar ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimlerin başında sayılan , form tutmayı başardı. Ljajic'in bugün ilk 11'de başlaması bekleniyor.

FORMUNUN KARŞILIĞINI ALIYOR
Boşnak asıllı Sırp futbolcunun Bernard Mensah ya da Atiba'dan birisini kesmesi bekleniyor. Ancak Ljajic'in büyük olasılıkla Mensah'ı 11'den keseceği ifade ediliyor.

3 ROTASYON DAHA OLACAK
Beşiktaş 11'inde 3 değişikliğe daha gidilmesi muhtemel. Montero'nun yerine 'ın, 'ın yokluğunda N'Sakala'nın, Ghezzal'ın yerine de N'Koudou'nun oynaması bekleniyor.

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