Ryan Babel 1 maç daha forma giyerse Galatasaray'dan 2.5 milyon euro alacak





BU SEZON 19. KEZ...

Sözleşmesinde, "Kontratının ikinci yılında 20 maç oynaması durumunda sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi olan Hollandalı futbolcu, Galatasaray'ın Süper Lig'in 23. Haftasında Başakşehir ile oynadığı maça ilk 11'de başlayarak bu sezon 19. Kez Sarı-Kırmızılı formayı resmi maçlarda terletti.

Böylelikle sözleşmesinin 1 yıl daha uzaması için gerekli olan 20 maç sayısına 1 adım uzaklıkta olan Ryan Babel'in hafta sonu Fenerbahçe derbisinde de süre alması durumunda gelecek yıl da Galatasaray'da olması kesinleşecek.