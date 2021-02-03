03 Şubat 2021, Çarşamba
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Ryan Babel 1 maç daha forma giyerse Galatasaray'dan 2.5 milyon euro alacak

2.5 milyon euroluk opsiyon maddesine yakın... ’ın geçen sezon başında  bonservissiz şekilde transfer ettiği Ryan Babel, maçına ilk 11’de başlayarak bu sezon 19. resmi maçına çıktı. Sözleşmesindeki opsiyon maddesini de araladı.

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Giriş Tarihi: 03.02.2021
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Ryan Babel 1 maç daha forma giyerse Galatasaray'dan 2.5 milyon euro alacak

ile 2019 yılında 3 yıllık sözleşme imzalayan ve kontratının son yılı opsiyonlu olan için opsiyon maddesi devreye girmek üzere.



BU SEZON 19. KEZ...
Sözleşmesinde, "Kontratının ikinci yılında 20 maç oynaması durumunda sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi olan Hollandalı futbolcu, Galatasaray'ın 'in 23. Haftasında ile oynadığı maça ilk 11'de başlayarak bu sezon 19. Kez Sarı-Kırmızılı formayı resmi maçlarda terletti.

Böylelikle sözleşmesinin 1 yıl daha uzaması için gerekli olan 20 maç sayısına 1 adım uzaklıkta olan Ryan Babel'in hafta sonu derbisinde de süre alması durumunda gelecek yıl da Galatasaray'da olması kesinleşecek.



2.5 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET
34 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezon da Galatasaray forması giymesi durumunda kendisine 2.5 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

Galatasaray'ın bonservis ödemeden transfer ettiği Ryan Babel, kariyerinde daha önce , , , Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Beşiktaş ve Fulham gibi birçok takımda forma giydi.

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