Galatasaray'dan son dakika Gedson Fernandes açıklaması! Takıma ne zaman katılacak?
Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada yeni transfer Gedson Fernandes'in karantina sürecine yönelik bilgi verdi. Albayrak Fernandes'in takıma ne zaman katılacağını da açıkladı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes hakkında Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi.
YARIN SAHAYA ÇIKIYOR
Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada "Gedson Fernandes'in karantina süreci yok. Testleri temiz çıktı. Yarın takıma katılacak." ifadelerini kullanarak sarı kırmızılı taraftara müjdeli bir haber verdi.
KULÜP AÇIKLAMIŞTI
21 Ocak 2021 tarihinde Covid 19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul'a getirilmiştir. Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'e götürülmüştür.
Hastanede geçen süre içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir. Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir.