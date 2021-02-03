Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Bordo mavili takımda Uğurcan Çakır rüzgarı! Dev kulüpler peşinde

Uğurcan sadece Trabzonspor taraftarını değil kendisini izlemeye gelen scoutları da mest etti. Edinilen bilgiye göre Lyon ve Roma adına yetkililer dev maçta Uğurcan'ı izlemek için tribündeydi. Lyon hem Beşiktaş'ın kalecisi Ersin'i hem de Uğurcan'ı seyretmeye geldi.