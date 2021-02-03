Galatasaray'da çılgın kar! Ndiaye ile başlamıştı...

KAĞIDI KALEMİ HAZIRLASINLAR

Transfer konusuna değinen Fatih Terim "Yeni transferlerden Mostafa Mohamed kadroda. Bu arada herkese de geçmiş olsun. Bir transfer dönemi bitti. Ama herkes kağıdı kalemi hazırlasın, televizyonun başına geçsin. Yakında önümüzdeki transferin listesini açıklayabilirim. Erken açıklayacağım ki zamana da ihtiyaç var. Hem zamana hem de paraya ihtiyaç var. Bu açıklayacağım listede zaman ve paranın yetmediği şeyler de olabilir. Onlara da dikkat etmek lazım. Scout grubumuza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Abdurrahim Albayrak ve Başkana da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.