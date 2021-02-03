03 Şubat 2021, Çarşamba
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Galatasaray'da çılgın kar! Ndiaye ile başlamıştı...

Son dakika haberine göre; Devre arası transfer döneminde kadrosuna Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Yedlin, Mostafa Mohamed ve Gedson Fernandes gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray maaş bütçesinde tasarrufa geçti.

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Giriş Tarihi: 03.02.2021
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Galatasaray'da çılgın kar! Ndiaye ile başlamıştı...

Sarı kırmızılılarda tüm motivasyon Cumartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi. 2018 yılında başkan seçilen , şimdiye kadar 10 milyon euro kar sağladı. Badou N'diaye ile başlayan kar süreci , Reges, , Garry ile devam etti. Son üç senede Galatasaray 60 milyon Euro'luk satış yaptı.

Ocak 2018'de G.Saray'a başkan seçilen Mustafa Cengiz şu ana kadar transferde, 10 milyon Euro kâr sağladı. Ndiaye ile başlayan satış süreci Gomis, Rodrigues, Ozan Kabak, Fernando ve 'la devam etmişti. Son üç yılda Galatasaray'ın kasasına oyuncu satışından yaklaşık 60 milyon Euro girerken bu periyotta 42 milyon Euro'luk kiralama bedeli ve bonservis harcaması yapıldı.

Sarı-kırmızılılar yeni transferleri ve Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonlarını kullanınca bu rakam 50 milyon Euro seviyesine ulaşacak. Galatasaray'da maaş bütçesinde de tasarrufa gidildi ve A takımın maliyeti 65'ten 40 milyon Euro'ya çekildi.

GOLÜNÜ ATTI SECDEYE YATTI

Sarı-kırmızılı forma ile ilk kez dün maçın 46. dakikasında sahaya çıkan Mostafa Mohamed penaltıdan ağları buldu. Yeni yıldız, ardından da secdeye yatarak gole sevindi. Mısırlı oyuncudan önce, G.Saray forması ile sahaya çıktığı ilk maçında fileleri sarsan son isim Eylül 2019'daki mücadelesindeki golüyle Falcao olmuştu.

ARDA MOHAMED İLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

, maçın ardından sosyal medyada Mohamed ile fotoğrafını paylaştı. Altına da Arapça "Merhaba" notunu düştü.
Mohamed, rakip kaleye 2 şut çekerken bunlardan 1'i gol oldu. Girdiği 7 ikili mücadelenin ise 4'ünü kazandı.

KAĞIDI KALEMİ HAZIRLASINLAR

Transfer konusuna değinen "Yeni transferlerden Mostafa Mohamed kadroda. Bu arada herkese de geçmiş olsun. Bir transfer dönemi bitti. Ama herkes kağıdı kalemi hazırlasın, televizyonun başına geçsin. Yakında önümüzdeki transferin listesini açıklayabilirim. Erken açıklayacağım ki zamana da ihtiyaç var. Hem zamana hem de paraya ihtiyaç var. Bu açıklayacağım listede zaman ve paranın yetmediği şeyler de olabilir. Onlara da dikkat etmek lazım. Scout grubumuza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. ve Başkana da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BU BİR BAŞARI ÖYKÜSÜDÜR

Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferi hakkında da konuşan Terim, "Ozan'ın Liverpool'a gitmesi çok hoşuma gitti. Allah yolunu açık etsin. Çok mutluyuz. Bu bir başarı öyküsüdür. Galatasaraylılar da benim gibi onunla gurur duyuyordur." diye konuştu.

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