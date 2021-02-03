İngiltere'de Mbaye Diagne şovu! 2'de 2 yaptı
Son dakika: Sarı kırmızılı takımda hayal kırıklığından öteye gidemeyen golcü oyuncu Diagne, İngiltere'de adeta küllerinden yeniden doğuyor. Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne, takımıyla çıktığı ikinci maçta ikinci asistini yaptı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sarı kırmızılıların West Bromwich Albion'a kiraladığı Senegalli golcü, Premier Lig'e damga vurmaya devam ediyor.
Premier Lig'in 21. haftasındaki Fulham maçında bir asist yapan Diagne, 22. haftada oynanan Sheffield United maçında da asistle takımına katkıda bulundu.
Matt Phillips'in 41. dakikada attığı golle Sheffield karşısında 1-0 öne geçen West Bromwich Albion'da asisti yapan isim Mbaye Diagne oldu.
Galatasaray formasıyla çıktığı 39 maçta 22 gol atıp 2 asist kaydeden 29 yaşındaki golcü, İngiliz ekibinde 2 maçta sarı kırmızılı takımdaki asist sayısına ulaştı.
Diagne'nin ikinci maçında da skora katkı yapması sosyal medya çok konuşuldu.