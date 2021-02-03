03 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İngiltere'de Mbaye Diagne şovu! 2'de 2 yaptı

İngiltere'de Mbaye Diagne şovu! 2'de 2 yaptı

Son dakika: Sarı kırmızılı takımda hayal kırıklığından öteye gidemeyen golcü oyuncu Diagne, İngiltere'de adeta küllerinden yeniden doğuyor. ekibi 'e kiralanan Mbaye Diagne, takımıyla çıktığı ikinci maçta ikinci asistini yaptı.

SPOR
Giriş Tarihi: 03.02.2021
ABONE OL
İngiltere'de Mbaye Diagne şovu! 2'de 2 yaptı

Sarı kırmızılıların Albion'a kiraladığı Senegalli golcü, 'e damga vurmaya devam ediyor.

Premier Lig'in 21. haftasındaki Fulham maçında bir asist yapan Diagne, 22. haftada oynanan Sheffield United maçında da asistle takımına katkıda bulundu.

Matt Phillips'in 41. dakikada attığı golle Sheffield karşısında 1-0 öne geçen 'da asisti yapan isim Mbaye Diagne oldu.

Galatasaray formasıyla çıktığı 39 maçta 22 gol atıp 2 asist kaydeden 29 yaşındaki golcü, İngiliz ekibinde 2 maçta sarı kırmızılı takımdaki asist sayısına ulaştı.

Diagne'nin ikinci maçında da skora katkı yapması sosyal medya çok konuşuldu.

Mbaye Diagne damga vurdu! İlk maçında asist yaptı MBAYE DİAGNE DAMGA VURDU! İLK MAÇINDA ASİST YAPTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA