Beşiktaş 1-2 Trabzonspor MAÇ SONUCU ÖZET
Süper Lig’in 22’nci haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Bordo-mavili ekip, 44’üncü dakikada Montero’nun kendine kalesine attığı gol ve 63’üncü dakikada Hugo’nun kaydettiği golle Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golü ise 30’uncu dakikada Aboubakar’dan geldi.
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş'ın golü Aboubakar'dan gelirken bordo-mavililerin gollerini Montero (K:K) ve Vitor Hugo kaydetti.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET8'inci dakikada Josef'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Larin'in şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi. Uğurcan'ın kontrol etmek istediği top daha sonra kornere gitti.
17'nci dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Baker kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ersin mutlak gole izin vermedi.
23'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ghezzal'ın şutunda top farklı şekilde auta gidecekken, Larin kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.
30'uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Sakala ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0
36'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier yerden ortaladı. Ceza sahasına herkesi geçen topa Larin'in arka direkte kayarak yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
41'inci dakikada rakip yarı sahada topla buluşan Mensah'ın ceza sahasının hemen dışından yaptığı plase vuruşta, kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
44'üncü dakikada skora denge geldi. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Nwakaeme şutunu çekti. Ceza sahası içinde Vida'ya çarpan top, daha sonra Montero'ya çarparak ağlara gitti: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
59'uncu dakikada Beşiktaş sol kanattan serbest vuruş kazandı. Ghezzal'ın ortasında Uğurcan boşa çıktı. Larin'in kafa vuruşunda Atiba'nın tamamlamak istediği top yan ağlarda kaldı.
63'üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Kullanılan korner sonrasında Nwakaeme, şık bir çalımla Abuobakar'dan sıyrıldı. Bu oyuncunun içeri çevirdiği top Beşiktaş savunmasında sektikten sonra Hugo'nun önüne düştü. Bu oyuncunun sert şutunda top kaleci Ersin'in sağından ağlara gitti: 1-2.
69'uncu dakikada Larin'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan N'Koudou'nun yerden sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, köşeye giden topta gole izin vermedi.
71'inci dakikada N'Sakala'nın ortasında Trabzonspor savunmasından seken top Rosier'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Uğurcan Çakır, topu kornere tokatladı.
77'nci dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta sahada Flavio'ya sert bir faul yapan Dorukhan Toköz kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
88'inci dakikada N'Koudou'un terse attığı uzun topla ceza sahası içinde topla buluşan Rosier içeri çevirdi. Altıpas içinde Aboubakar'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, A. Parmak, Flavio, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
İLK DAKİKADA TALİHSİZ SAKATLIK
Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmanın henüz 1'inci dakikasında bordo mavili ekipte Abdülkadir Parmak sakatlandı.
Trabzonspor'da Beşiktaş maçının hemen başında sakatlık şoku yaşandı. Mücadelenin henüz 1'inci dakikasında yerde kalan Abdülkadir Parmak, mücadeleye devam edemedi. Bu oyuncunun yerine 4'üncü dakikada Lewis Baker dahil oldu. Oyun devam ederken Vida, topu taca atarak oyunu durdurdu ve Baker oyuna girdi. Vida'nın bu hareketi oyuncular tarafından alkışlandı.
BİR SAKATLIK DA BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz maçın 14. dakikasında sakatlanarak yerini N Sakala'ya bıraktı.
BEŞİKTAŞ SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Beşiktaş Trabzonspor'u da yenerek hem liderliği hem de galibiyet serisini devam ettirmek amacında. Ligin 8'inci haftasına kadar kötü bir gidişe sahip olan siyah-beyazlılar, 9'uncu haftadaki Medipol Başakşehir galibiyetiyle müthiş bir çıkış yakaladı. Son 13 maçta; 11 galibiyet alan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geçirdiği bu dönemde 34 puan topladı. Ligdeki son mağlubiyetini 12'nci haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan Beşiktaş, son 8 maçtır da mağlup olmuyor. Trabzonspor maçına kadar geçen 8 haftada; 7 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah beyazlılar, son 4 karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisi yakaladı.
TÖRE KADRODA YOK
Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasına 1 futbolcu haricinde tam kadro hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda yeni iyileşen ve 3 maçtır sonradan oyuna giren Gökhan Töre; talihsizlik yaşayarak, yeniden sakatlandı. 2 gün önce yapılan idmanda sol ayak bileğinde aldığı darbe sonucu yırtık oluşan Töre, 10-15 gün arası takımdan uzak kalacak.
BOYD KADRODA BEKLENİYOR
2'nci devrenin başlamasıyla değişen kurallara göre, yabancı sınırı 16'ya çıkartılmış ve maç kadrosuna 14 futbolcunun yazılmasının önü açılmıştı. Değişen bu kural sayesinde ilk devre sözleşmesi dondurulan Tyler Boyd, yeniden A Takım kadrosuna alındı. Amerikalı futbolcunun büyük ihtimalle Trabzonspor maçının kadrosuna alınması bekleniyor. Henüz transfer yapmayan siyah-beyazlılarda Boyd ile beraber yabancı sayısı 15'e çıkarken, 1 yabancı Trabzonspor maç kadrosunun dışında kalacak. Son iki haftada Hasic'i kadro dışı bırakan ve yanına sırayla N'Sakala ile Montero'yu koyan Yalçın'ın,kimi dışarı yazacağı bu akşam yapılacak idmandan sonra belli olacak.
SARI KART SINIRINDA 3 FUTBOLCU
Siyah beyazlılarda Vida, Mensah ve Ghezzal 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor. 3 futbolcu, Trabzonspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda, 23'üncü haftada deplasmanda oynanacak Fraport TAV Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecekler.
AVCI ESKİ TAKIMINA KARŞI
Trabzonspor'un başına geçtikten sonra üst üste kazandığı puanlarla bordo-mavili takımı ligde üst sıralara tırmandıran teknik direktör Abdullah Avcı eski takımına karşı ilk kez mücadele edecek.
Geçen sezon Beşiktaş'ta göreve başlayan ancak beklediği sonuçları alamayan Avcı'nın geçen sezon ikinci yarının ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilginin ardından Beşiktaş yönetimi tarafından görevine son verilmişti.