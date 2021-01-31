İLK DAKİKADA TALİHSİZ SAKATLIK

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği karşılaşmanın henüz 1'inci dakikasında bordo mavili ekipte Abdülkadir Parmak sakatlandı.



Trabzonspor'da Beşiktaş maçının hemen başında sakatlık şoku yaşandı. Mücadelenin henüz 1'inci dakikasında yerde kalan Abdülkadir Parmak, mücadeleye devam edemedi. Bu oyuncunun yerine 4'üncü dakikada Lewis Baker dahil oldu. Oyun devam ederken Vida, topu taca atarak oyunu durdurdu ve Baker oyuna girdi. Vida'nın bu hareketi oyuncular tarafından alkışlandı.

BİR SAKATLIK DA BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz maçın 14. dakikasında sakatlanarak yerini N Sakala'ya bıraktı.

BEŞİKTAŞ SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Beşiktaş Trabzonspor'u da yenerek hem liderliği hem de galibiyet serisini devam ettirmek amacında. Ligin 8'inci haftasına kadar kötü bir gidişe sahip olan siyah-beyazlılar, 9'uncu haftadaki Medipol Başakşehir galibiyetiyle müthiş bir çıkış yakaladı. Son 13 maçta; 11 galibiyet alan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geçirdiği bu dönemde 34 puan topladı. Ligdeki son mağlubiyetini 12'nci haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan Beşiktaş, son 8 maçtır da mağlup olmuyor. Trabzonspor maçına kadar geçen 8 haftada; 7 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah beyazlılar, son 4 karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisi yakaladı.