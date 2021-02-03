CANLI | Sivasspor BB Erzurumspor maçı canlı anlatım izle

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve Sivasspor - Erzurumspor maçının ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'de çıktığı 21 maçtan 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlıların 24 puanı var. Ligde oynadığı 21 müsabakanın 5'ini kazanıp, 5'inde berabere kalan ve 11'ini kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 20 puana sahip.

KARLŞILAŞMANIN 11'LERİ

Sivasspor: Muammer; Ahmet Oğuz, Caner, Camara, Uğur; Fajr, Hakan, Gradel, Kayode, Erdoğan, Yatabare.

Erzurumspor: Szumski; Murat, da Costa, Teikeu, Leo, Osman, Omolo, Aatif, Cenk Ahmet, Novikovas, El Kabir.