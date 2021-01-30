Mbaye Diagne damga vurdu! İlk maçında asist yaptı

Galatasaray'dan West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne, takımıyla çıktığı ilk maçta asist yaptı. Galatasaray'ın West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbape Diagne, Premier League'deki ilk maçına damga vurdu.

ASİSTLE BAŞLADI

Fulham, 10. dakikada Reid ile öne geçerken West Bromwich, 47. dakikada skora denge getirdi. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Mbaye Diagne'nin attığı pası gole çeviren Pereira, West Bromwich'i öne geçirdi. Fulham'da Cavaliero ise 77. dakikada durumu 2-2 yaptı.

ÇOK KONUŞULDU

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Diagne'nin ilk maçında skora katkı vermesi, sosyal medya da çok konuşuldu.