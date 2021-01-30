Mbaye Diagne damga vurdu! İlk maçında asist yaptı
Galatasaray'dan West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne, takımıyla çıktığı ilk maça damga vurdu. Diagne ilk maçında asist yaparken skora katkı vermesi sosyal medyada çok konuşuldu.
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Galatasaray'dan West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne, takımıyla çıktığı ilk maçta asist yaptı. Galatasaray'ın West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbape Diagne, Premier League'deki ilk maçına damga vurdu.
ASİSTLE BAŞLADI
Fulham, 10. dakikada Reid ile öne geçerken West Bromwich, 47. dakikada skora denge getirdi. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Mbaye Diagne'nin attığı pası gole çeviren Pereira, West Bromwich'i öne geçirdi. Fulham'da Cavaliero ise 77. dakikada durumu 2-2 yaptı.
ÇOK KONUŞULDU
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Diagne'nin ilk maçında skora katkı vermesi, sosyal medya da çok konuşuldu.