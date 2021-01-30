30 Ocak 2021, Cumartesi
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Mbaye Diagne damga vurdu! İlk maçında asist yaptı

'dan West Bromwich'e kiralanan , takımıyla çıktığı ilk maça damga vurdu. Diagne ilk maçında asist yaparken skora katkı vermesi sosyal medyada çok konuşuldu.

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Giriş Tarihi: 30.01.2021 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021
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Mbaye Diagne damga vurdu! İlk maçında asist yaptı

Galatasaray'dan West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne, takımıyla çıktığı ilk maçta asist yaptı. Galatasaray'ın West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbape Diagne, Premier League'deki ilk maçına damga vurdu.

ASİSTLE BAŞLADI

Fulham, 10. dakikada Reid ile öne geçerken West Bromwich, 47. dakikada skora denge getirdi. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Mbaye Diagne'nin attığı pası gole çeviren Pereira, West Bromwich'i öne geçirdi. Fulham'da Cavaliero ise 77. dakikada durumu 2-2 yaptı.

ÇOK KONUŞULDU

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Diagne'nin ilk maçında skora katkı vermesi, sosyal medya da çok konuşuldu.

Mbaye Diagne resmen West Bromwich Albionda MBAYE DİAGNE RESMEN WEST BROMWİCH ALBİON'DA

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