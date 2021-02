Son dakika: Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü dolu sözler: Büyük yetenek

Schalke 04 forması giyen milli savunma oyuncusu Ozan Kabak, sezon sonuna kadar Liverpool'a kiralandı. Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp, yeni transferi kulübün internet sitesine değerlendirdi. Ozan'ın Almanya'ya çok genç yaşta transfer olduğunu hatırlatan Klopp, "Almanya'da ikinci kulübünde oynadı. Schalke maalesef şu anda iyi durumda değil. Onun için hamle yapmak için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyordum. Çünkü dünyadaki her oyuncu gibi istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu ona sunabiliriz. Ozan Kabak gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz" açıklamasını yaptı.



Klopp, "Ozan, genç yaşta yurt dışına çıkmayı tercih etti. Türkiye'de istediği her kulüpte oynayabilirdi ama o bir adım atmak istedi. Önce Stuttgart'a, ardından Schalke'ye gitti. Biz onun için uygun bir adım olduk" dedi.