4 büyüklerin borcu 14 milyar lirayı buldu ama transferler ardı ardına geldi!
Türk futbolu son yılların en hareketli ara transfer dönemini geride bıraktı. 4 büyükler 14 milyarı aşan borçlarına aldırmadan bombaları üst üste patlatırken, 560 milyonun üzerinde bir yükümlülüğün altına girdi. Yaz transfer döneminin şampiyonu Fener ara transferin de yıldızı oldu.
Türk futbolu son yılların en hareketli ara transfer dönemini geride bıraktı. 4 büyükler 14 milyarı aşan borçlarına aldırmadan bombaları üst üste patlatırken, 560 milyonun üzerinde bir yükümlülüğün altına girdi. Yaz transfer döneminin şampiyonu Fener ara transferin de yıldızı oldu.
İRFAN SAVAŞINI FENER KAZANDI
Mesut Özil hamlesiyle tüm dünyada ses getiren Kanarya, Galatasaray'la girdiği müthiş savaşın ardından İrfan Can'ı kadrosuna kattı. Osayi Samuel ve Szalai'ye de imza attırmayı başardı.
TRANSFER EN SESSİZİ BEŞİKTAŞ OLDU
Trabzon, Basaketas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı gibi üç önemli ismi kadrosuna kattı. Ara transferde çok sessiz kalan Beşiktaş ise sadece eski yıldızı Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.
3.5 YILLIK MALİYETİ 83 MİLYON!
Ara transferin en flaş hamlesi hiç kuşkusuz Mesut Özil oldu… Arsenal ile yollarını ayırarak Fenerbahçe'ye 3.5 yıllık imza atan yıldız futbolcunun toplam maliyeti 83 milyon lira olacak.
İRFAN CAN'DAN DUYGUSAL VEDA
Müthiş bir transfer savaşının ardından Fenerbahçe'ye 4.5 yıllık imza atan İrfan Can Kahveci dün Başakşehir'e veda etti. Yıldız futbolcu takım arkadaşlarına tek tek sarılırken, oldukça duygusal anlar yaşandı.
FENER SOSYAL MEDYADA DÜNYA REKORU KIRDI
Dünyanın en önemli 10 numaralarından Mesut Özil'i transfer eden Fenerbahçe müthiş bir rekorun altına imzasını attı. Ocak ayında sosyal medya hesaplarından tam 25.3 milyon etkileşim alan Sarı-Lacivertliler bu alanda dünyada ilk sırada yer aldı. Bu rakam ayrıca, sosyal medya tarihinin 1 ay içinde alınan en büyük etkileşim sayısı oldu. Barcelona ve Liverpool gibi dünyanın en önemli kulüplerini geride bırakan Fenerbahçe çok büyük bir başarının altına imzasını attı.
KANARYA'NIN BORCU 5.2 MİLYAR LİRA
4 büyükler içinde en büyük borç 5.2 milyar lira ile Fenerbahçe'de… Beşiktaş 3.9 milyar ile Sarı-Lacivertliler'i takip ediyor. Galatasaray'ın 3.6 milyar, Trabzonspor'un ise son açıkladığı rakamlara göre 1 milyar 250 milyon borcu var.