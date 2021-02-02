Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2021 Hatayspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Hatayspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligin açılış maçında Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Atakaş Hatayspor maçı kadrosunda yer aldı. Mesut, böylece Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ilk kez bir maçın kadrosuna dahil oldu. Sarı-Lacivertliler, Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Peki, Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı yayın nasıl izlenir? Karşılaşma hangi kanalda, saat kaçta?
Hatayspor-Fenerbahçe maçı canlı yayın nasıl izlenir? Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada Hatayspor'a konuk olacak. Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in Atakay Hatayspor maçında, ilk kez kadroda yer alması bekleniyor. Fenerbahçe 5 puanla liderlik koltuğunda otururken, Hatayspor 35 puanla 7. sırada yer bulunuyor. Peki, Hatayspor Fenerbahçe maçı canlı yayın nasıl izlenir? 2021 Hatayspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?
Hatayspor - Fenerbahçe maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Antakya Atatürk Stadı'nda hakem Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Şifreli yayınlanacak karşılaşmayı canlı izlemek isteyen vatandaşların, beIN Sports üyeliği almaları gerekiyor.
İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf
FENERBAHÇE: ALTAY, NAZIM, SERDAR AZİZ, SZALAİ, CANER ERKİN, LUİZ GUSTAVO, OZAN TUFAN, MERT HAKAN YANDAŞ, SAMUEL, VALENCIA, THIAM
GÖKHAN GÖNÜL VE FERDİ KADIOĞLU DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlık yaşadığı için takımdan ayrı kalan kaptan Gökhan Gönül, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna alınacak.
Sarı-lacivertlilerde Gökhan'ın yanı sıra omzundaki sakatlığı atlatan ve son idmanda takımla çalışan Ferdi Kadıoğlu da teknik direktör Erol Bulut'un tercih etmesi durumunda kadroda yer alabilecek.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand, kadroda yer almayacak.
Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş ile yeni transfer İrfan Can Kahveci de Hatayspor maçında forma giyemeyecek.
MESUT ÖZİL'İN KADRODA YER ALMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mesut Özil'in, Atakay Hatayspor maçında, ilk kez kadroda yer alması bekleniyor.
Bir süredir yükleme antrenmanları yapılan ve dün dinlendirilen yıldız oyuncunun, teknik direktör Erol Bulut'un tercih etmesi durumunda Hatay deplasmanına götürülmesi planlanıyor.
4 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, bugün forma giyemeyecek.
Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak.
HATAYSPORLU MAME DİOUF, PERFORMANSIYLA DİKKATİ ÇEKİYOR
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un Senagalli santrforu Mame Diouf, gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı.
Ligde çıktığı 20 maçta 7 gol atan ve 5 gol pası veren Mame Diouf, takımını üst sıralara taşıyabilmek için mücadele veriyor.
Diouf, AA muhabirine, takımın ilk kez Süper Lig'e çıkmasına rağmen, güzel performans sergilediğini söyledi.
Takım olarak iyi mücadele ettiklerini aktaran Diouf, "Aslında kimse bizden böyle bir performans beklemiyordu. Bizim için önemli olan doğru şeyleri yapabilmekti ve biz de doğruları yaptık. Sahada beklentileri karşılamaya, asist yapıp, gol atmaya çalışıyorum. Takımın o anda neye ihtiyacı varsa, o katkıyı vermeye çalışıyorum. Takım içindeki yardımlaşmamız çok güzel." diye konuştu.
"FENERBAHÇE MAÇI KOLAY OLMAYACAK"
Senegalli futbolcu, Süper Lig'in 23. haftasına bugün Fenerbahçe'yi konuk edecekleri müsabakanın zorlu geçeceğini belirtti.
İyi sonuçlar almaya devam etmek istediklerini vurgulayan Diouf, "Fenerbahçe maçı kolay olmayacak. Ancak kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Takım içi uyumumuz çok güzel. Bu durum sonuçlara da yansıyor." ifadelerini kullandı.
Hatayspor'un gücünü ilk yarıda gösterdiklerini anlatan oyuncu, sezonun ikinci yarısının kendileri için çok zor geçeceğini sözlerine ekledi.