HATAYSPORLU MAME DİOUF, PERFORMANSIYLA DİKKATİ ÇEKİYOR

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un Senagalli santrforu Mame Diouf, gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı.

Ligde çıktığı 20 maçta 7 gol atan ve 5 gol pası veren Mame Diouf, takımını üst sıralara taşıyabilmek için mücadele veriyor.

Diouf, AA muhabirine, takımın ilk kez Süper Lig'e çıkmasına rağmen, güzel performans sergilediğini söyledi.

Takım olarak iyi mücadele ettiklerini aktaran Diouf, "Aslında kimse bizden böyle bir performans beklemiyordu. Bizim için önemli olan doğru şeyleri yapabilmekti ve biz de doğruları yaptık. Sahada beklentileri karşılamaya, asist yapıp, gol atmaya çalışıyorum. Takımın o anda neye ihtiyacı varsa, o katkıyı vermeye çalışıyorum. Takım içindeki yardımlaşmamız çok güzel." diye konuştu.