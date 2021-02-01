01 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fatih Terim'den Ozan Kabak'a mesaj

Fatih Terim'den Ozan Kabak'a mesaj

Teknik Direktörü , ekibi 'a transfer olması beklenen eski öğrencisi Ozan Kabak ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenimi gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün" dedi.

SPOR
Giriş Tarihi: 01.02.2021
ABONE OL
Fatih Terim'den Ozan Kabak'a mesaj

Alman ekibi Schalke 04'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın İngiliz temsilcisi Liverpool'a transfer olması bekleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de eski futbolcusuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Terim, Ozan ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Güvenimi gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün" notunu ekledi.

Son dakika: Galatasaray, DeAndre Yedlin ile sözleşme imzaladı SON DAKİKA: GALATASARAY, DEANDRE YEDLİN İLE SÖZLEŞME İMZALADI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA