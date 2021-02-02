02 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri TFF Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçındaki olayların cezalarını açıkladı

TFF Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçındaki olayların cezalarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yardımcı Antrenörü ile İdari Direktörü 'a 4'er maç men cezası verdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
ABONE OL

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan TFF Süper Kupa maçında yaşanan gerginlikte kırmızı kart gören Egemen Korkmaz ile Murat Yaman'ın cezaları belli oldu.

PFDK, Korkmaz ile Yaman'a 4'er resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10 bin 500'er lira para cezası verilmesine hükmetti.

Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa maçında ortalık karıştı! İşte mücadeleyi 13 dakika uzatan o görüntüler BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR SÜPER KUPA MAÇINDA ORTALIK KARIŞTI! İŞTE MÜCADELEYİ 13 DAKİKA UZATAN O GÖRÜNTÜLER

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA