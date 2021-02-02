Galatasaray 3-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım Henry Onyekuru, Ryan Donk ve Mostafa Mohamed'in golleriyle 3-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.
Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Henry Onyekuru, 64'te Ryan Donk ve 90+2. dakikada Mostafa Mohamed penaltıdan kaydetti. Başakşehir'de Giuliano 22. dakikada penaltı atışında Muslera'ya takıldı.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi aldığı bu 3 puanla birlikte, galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.
BAŞAKEHİR'DE KÖTÜ GİDİŞ SÜRÜYOR
Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Başakşehir, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta galibiyet alamadı. Turuncu-lacivertli takım bu süreçte 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 45 puana yükselirken, Başakşehir ise 24 puanda kaldı.
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İKİ TAKIM MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Arda, Emre Kılınç, Onyekuru, Babel
Başakşehir: Mert, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubike, Mahmut, Deniz Türüç, Guliano, Guldbransen, Crivelli
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
16. dakikada Giuliano'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen'in sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı üstten kornere attı.
18. dakikada Galatasaray ceza sahasında Marcao ile topa yükselen Epureanu yerde kalırken, Medipol Başakşehirli futbolcular penaltı beklentisiyle hakem Arda Kardeşler'e itirazda bulundu. VAR odasının uyarısı üzerine kenara gelerek pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi. 22'nci dakikada Giuliano'nun kullandığı penaltıda, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kontrol eden Muslera, gole izin vermedi.
35. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda, kaleci Muslera topa sahip oldu.
45. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Donk'un sağdan uzun ortasında, ceza sahasında savunmanın arkasına kaçan Onyekuru'nun altıpas çizgisi üzerinden kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu.
Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
55. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.
57. dakikada Mahmut Tekdemir'in pasıyla savunma arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Gulbrandsen, Donk'tan sıyrılarak açısını düzelttikten sonra vuruşunu yaptı. Uygun durumdaki Gulbrandsen, meşin yuvarlağı auta atarak takımı adına beraberliği sağlayamadı.
64. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Donk, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0
74. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Belhanda, meşin yuvarlağı düzeltir düzeltmez sert bir şut çıkardı. Kaleci Mert Günok direk dibinden topu kornere çeldi.
90+1. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Onyekuru, Muhammed Emin Sarıkaya'dan şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Nijeryalı oyuncu, geriden gelen Muhammed Emin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 90+2'nci dakikada penaltıyı kullanan yeni transferlerden Mustafa Muhammed, fileleri havalandırdı: 3-0
90+4. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, top kaleci Mert Günok'tan döndü.
Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
GALATASARAY EVİNDE 8 MAÇTIR YENİLMİYOR
Medipol Başakşehir karşılaşmasından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezliğini 8 maça çıkardı.
Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Başakşehir'i 3-0 mağlup eden Galatasaray, evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, ligde evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Cimbom, Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte iç sahada oynadığı son 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
SON 5 MAÇTA 4 GALİBİYET
Ligde iyi bir form grafiği yakalayan Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar ardı ardına son 3 müsabakayı ise kazandı. Galatasaray bu süreçte Beşiktaş'a mağlup olurken, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK'a karşı 3 puan aldı.
İÇERİDE TEK MAĞLUBİYET
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 10 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom 24 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü.
EVİNDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, ligde evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından oynadığı 7 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan son 2 içi saha mücadelesinde de rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde 1 gol gördü.
BELHANDA VE LUYINDAMA SINIRDA
Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Younes Belhanada ile Christian Luyindama mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24. haftada Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
EN AZ GOLÜ YİYEN TAKIM
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada kalesinde 18 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 9 maçta da kalesini gole kapadı.
Galatasaray'da tedavi ve saha adaptasyon çalışmaları devam eden 6 futbolcu maçın kadrosunda yer almayacak. Radamael Falcao, Sofiane Feghouli, Emre Taşdemir, Oğulcan Çağlayan ve Şener Özbayraklı ile yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui mücadelede oynayamayacak.
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