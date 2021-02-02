Galatasaray 3-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU ÖZET)

EN AZ GOLÜ YİYEN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 karşılaşmada kalesinde 18 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 9 maçta da kalesini gole kapadı.

Galatasaray'da tedavi ve saha adaptasyon çalışmaları devam eden 6 futbolcu maçın kadrosunda yer almayacak. Radamael Falcao, Sofiane Feghouli, Emre Taşdemir, Oğulcan Çağlayan ve Şener Özbayraklı ile yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui mücadelede oynayamayacak.

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