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Mesut Özil Fenerbahçe'de ilk maçına Hatayspor karşısında çıktı

'nin takımlarından 'den kadrosuna kattığı , sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021
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Mesut Özil Fenerbahçe'de ilk maçına Hatayspor karşısında çıktı

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda yer alan Mesut, müsabakaya yedekte başladı.

Arsenal'de uzun süre maça çıkmayan ve kondisyon eksikliği bulunan tecrübeli futbolcu, mücadelenin 76. dakikasında Mame Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Hatayspor 1-2 Fenerbahçe MAÇ SONUCU ÖZET HATAYSPOR 1-2 FENERBAHÇE (MAÇ SONUCU ÖZET)
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