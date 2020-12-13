Falcao ve Babel dönüş için sinyal verdi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Darıca Gençlerbirliği maçı için çalışmalara başladı. Ryan Babel fizyoterapistler eşliğinde özel çalışırken, Radamel Falcao ise kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.

Giriş: 13.12.2020 14:36

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına taktik çalışmayla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

BABEL, FALCAO VE SARACCHI...

Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao ise kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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