Hatayspor 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler rakibini 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'nin gollerini Thiam ve Billong kendi kalesine kaydetti.

Hatayspor'un tek golü ise Boupendza'dan geldi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 48' e yükseltirken, Hatayspor 35 puannda kaldı.



Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda yer alan Mesut, müsabakaya yedekte başladı. Arsenal'de uzun süre maça çıkmayan ve kondisyon eksikliği bulunan tecrübeli futbolcu, mücadelenin 76. dakikasında Mame Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.

İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Osayi Samuel Valencia, Thiam

HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR ÖZET

7. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan serbest atış kazanan Fenerbahçe'de Valencia'nın şutu barajdan döndü. Önüne düşen topa sert vuran Caner Erkin'in şutunda, kaleci Munir son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Caner Erkin'in ceza sahasına gönderdiği topa Valencia'dan önce ayak koyan Yusuf Abdioğlu, tehlikeyi önledi.

25. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Boupendza, Caner Erkin'i geçmek istedi. Deneyimli futbolcu, topa müdahale ederek rakibinin kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalmasını engelledi.

26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Osayi-Samuel, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. İçeriye çevirdiği topa Thiam kafayı vurdu. Kaleci Munir'den dönen top tekrar Thiam'a çarparak ağlarla buluştu: 0-1

28. dakikada sol kanatta topla buluşan Boupendza, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada ceza sahasında Traore'den önce topu kontrol eden kaleci Altay Bayındır, tehlikeyi önledi.

53. dakikada topla ceza sahasına giren Boupendza'nın vuruşunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı önledi.

58. dakikada kontratağa çıkan Fenerbahçe'de Samatta'nın ceza sahasına ortasında Ozan Tufan topa dokunamadı.

64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza'nın rakibini geçtikten sonra çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

75. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Munir'de kaldı.

76. dakikada Hatayspor'un sol köşeden kullandığı kornerde kaleci Altay Bayındır'ın elinden kaçırdığı topa Kamara vurdu. Ozan Tufan meşin yuvarlağı çizgiden çıkararak golü önledi.

78. dakikada ev sahibi takımda Boupendza'nın sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Altay Bayındır son anda topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

88. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına ortasında ön bölümde topa ayak koyan Billong, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-2

89. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sol çaprazda sağ ayağıyla rakibinin üzerinden aşırdığı topa yere düşmeden sol ayağıyla vuran Boupendza'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu (Dk. 23 Pablo Santos), Mesut Çaytemel (Dk. 46 Katranis), Aabid (Dk. 63 Kamara), Ribeiro, Traore, Boupendza, Selim Ilgaz (Dk. 90+1 Sackey), Diouf

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo (Dk. 46 Samatta), Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Valencia (Dk. 67 Cisse), Osayi-Samuel (Dk. 67 Ferdi Kadıoğlu), Thiam (Dk. 76 Mesut Özil)

Goller: Dk. 26 Thiam, Dk. 88 Billong (Kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 89 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Mesut Çaytemel, Dk. 50 Ribeiro, Dk. 60 Pablo Santos, Dk. 88 Boupendza (Atakaş Hatayspor), Dk. 73 Cisse, Dk. 90+1 Altay Bayındır (Fenerbahçe)

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