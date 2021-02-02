Çaykur Rizespor 1-1 Kasımpaşa MAÇ SONUCU ÖZET
Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelirken, zorlu mücadele son dakjkalarda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Ev sahibi 85'te Doğan Erdoğan'la öne geçerken, Kasımpaşa bu gole 90+1'de Thelin ile yanıt verdi.
Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rİzespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi..
Karadeniz ekibi 85. dakikada Doğan Erdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçerken, İstanbul temsilcisi 90+1'de Thelin'in golüyle yenilgiden kurtuldu.
İki takım da bu sonucun ardından puanlarını 26'ya çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazdan topla buluşan Samudio'nun vuruşunda top auta çıktı.
13. dakikada sağ çaprazdan Boldrin'in yaptığı ortada topa kafa vuruşuyla karşılık veren Soderlund şutunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
19. dakikada gelişen Kasımapa atağında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Hodzic'in vuruşunda top direkten döndü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
59. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sol çaprazdan ortayı yapan Emir Dilaver'in pasında topa kafa ile karşılık veren Soderlund'un vuruşunda Kaleci Ertuğrul topu uzaklaştırdı.
85. dakikada ceza sahasının dışında savunmadan geri gelen topla buluşan Doğan Erdoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
90. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Thelin önüne düşen topa vuruşunu gerçekleştirdi ve top filelerle buluştu. 1-1
İKİ TAKIM MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Djokovic, Boldrin, Fernando, Onur, Donsah, Samudio, Söderlund
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hodzic, Hajradinovic, Koomson, Thelin.
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