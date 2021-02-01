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Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed İstanbul'a geldi!

'da son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray'ın takımından transfer ettiği 'a geldi.

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Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
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Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed İstanbul'a geldi!

'ın transferi için kulübü ile görüşmelere başladığı açıkladığı Mısırlı futbolcu , 'a geldi. Mısır'ın Kahire şehrinden uçağa binen Mohamed, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Kulüp yetkililerinin karşıladığı Mısırlı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen arabaya binerek havalimanından ayrıldı.

23 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.

Mostafa Mohamed, 1.5 sezon kiralık olarak Galatasaray'da forması giyecek.

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