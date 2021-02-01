Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın transferi için kulübü Zamalek ile görüşmelere başladığı açıkladığı Mısırlı futbolcu Mostafa Mohamed, İstanbul'a geldi. Mısır'ın Kahire şehrinden uçağa binen Mohamed, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Kulüp yetkililerinin karşıladığı Mısırlı futbolcu daha sonra kendisini bekleyen arabaya binerek havalimanından ayrıldı.