Fenerbahçe Kemal Ademi'yi Karagümrük'e kiraladı!
Son dakika haberine göre; Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, 25 yaşındaki İsviçreli forvet Kemal Ademi'nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.
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Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;
''Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz.''
Sezon başında Basel'den transfer edilen 25 yaşındaki İsviçreli forvet, bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de 7 maça çıkarken 1 asist yapmıştı. Ademi, Fenerbahçe formasıyla tek golünü Türkiye Kupası'nda kaydetmişti.