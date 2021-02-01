01 Şubat 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe Kemal Ademi'yi Karagümrük'e kiraladı!

Son dakika haberine göre; takımlarından , 25 yaşındaki İsviçreli forvet 'nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 01.02.2021
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Fenerbahçe Kemal Ademi'yi Karagümrük'e kiraladı!

Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

''Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz.''

Sezon başında Basel'den transfer edilen 25 yaşındaki İsviçreli forvet, bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de 7 maça çıkarken 1 asist yapmıştı. Ademi, Fenerbahçe formasıyla tek golünü Türkiye Kupası'nda kaydetmişti.

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