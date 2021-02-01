Cenk Tosun İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ta ikinci Tosun paşa dönemi

Şampiyonluk yarışını sürdüren ve forvet hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş flaş bir transfere imza attı.Aboubakar ve Larin'in başarılı performansına rağmen forvet hattını bir golcüyle güçlendirmek isteyen isteyen Kara-Kartal, Mandzukic ve Hulk'tan sonuç alamayınca Cenk Tosun'a yönelmişti.