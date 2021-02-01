Cenk Tosun İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ta ikinci Tosun paşa dönemi
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın transferi için Everton ile anlaşma sağladığı Cenk Tosun, siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
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Şampiyonluk yarışını sürdüren ve forvet hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş flaş bir transfere imza attı.Aboubakar ve Larin'in başarılı performansına rağmen forvet hattını bir golcüyle güçlendirmek isteyen isteyen Kara-Kartal, Mandzukic ve Hulk'tan sonuç alamayınca Cenk Tosun'a yönelmişti.
Yıldız oyuncuyla anlaşan Beşiktaş, Premier Lig ekibi Everton'ı da ikna etti ve transferi sonlandırdı.
Cenk Tosun, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi.