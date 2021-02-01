01 Şubat 2021, Pazartesi
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Cenk Tosun İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ta ikinci Tosun paşa dönemi

Son dakika haberi... 'ın transferi için ile anlaşma sağladığı , siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalamak için 'a geldi.

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Giriş Tarihi: 01.02.2021
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Cenk Tosun İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ta ikinci Tosun paşa dönemi

Şampiyonluk yarışını sürdüren ve forvet hattına takviye yapmak isteyen flaş bir transfere imza attı.Aboubakar ve Larin'in başarılı performansına rağmen forvet hattını bir golcüyle güçlendirmek isteyen isteyen Kara-Kartal, Mandzukic ve Hulk'tan sonuç alamayınca 'a yönelmişti.

Yıldız oyuncuyla anlaşan Beşiktaş, Premier Lig ekibi 'ı da ikna etti ve transferi sonlandırdı.

Cenk Tosun, Beşiktaş'a imza atmak için 'a geldi.

Beşiktaş 1-2 Trabzonspor MAÇ SONUCU ÖZET BEŞİKTAŞ 1-2 TRABZONSPOR MAÇ SONUCU ÖZET
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