31 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: Galatasaray DeAndre Yedlin transferini açıkladı

Son dakika: Galatasaray DeAndre Yedlin transferini açıkladı

Son dakika haberi... , İngiliz ekibi 'da forma giyen ABD'li futbolcu ’in transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 31.01.2021 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Galatasaray DeAndre Yedlin transferini açıkladı

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengizden İrfan Can Kahveci açıklaması! GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ'DEN İRFAN CAN KAHVECİ AÇIKLAMASI!
Gaziantepte Henry Onyekuru şov! Gaziantep FK 1-2 Galatasaray MAÇ SONUCU ÖZET GAZİANTEP'TE HENRY ONYEKURU ŞOV! GAZİANTEP FK 1-2 GALATASARAY (MAÇ SONUCU ÖZET)
Galatasaray Sekidikayı Konyaspora kiraladı! GALATASARAY SEKİDİKA'YI KONYASPOR'A KİRALADI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA