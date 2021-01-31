Son dakika: Galatasaray DeAndre Yedlin transferini açıkladı

Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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